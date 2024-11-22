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影／綠燈亮衝對向「正中」客運大巴 北港休旅車駕駛滿身酒氣車上還有酒

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林北港鎮昨晚間8點多發生一起酒駕車禍，一輛休旅車行駛至華南路麥當勞前方路口綠燈亮，車子突然偏移衝到對向車道，直接面對面撞上台西客運，所幸撞擊力不大，無人受傷。

所幸這輛客運為下班車，車上沒人，北港派出所警察獲報火速趕到，休旅車駕駛滿身酒氣，車上還留有一瓶酒，當場逮捕送回警局，經酒測吐氣值竟高達每公升0.85毫克，漏夜將他依公共危險罪嫌移送法辦。

昨晚8時許，位於北港鎮華南路麥當勞和家樂福前的路口，當綠燈亮起， 一輛台西客運下班，從北而南在路口等待要轉入中正路時，一輛由南而北行駛的休旅車，突然偏移車道，衝到對向車道，直接面對面撞上待轉的客運。

「碰」一聲巨響，引起路人驚嚇，許多購物民眾目睹經過，在麥當勞用餐的人也跑出來看，路人說，看見休旅車一男子下車，看似正常，但有人聞到酒味。

北港派出所警員到場，發現休旅車男駕駛渾身酒氣，查看車上竟還有一瓶沒喝完的酒，當場酒測，酒測值竟高達0.85，馬上將他帶回警局偵訊，並依公共危險罪移送法辦。

據現場客運人員說，該客運是末班車，下完客人準備進停車場休息，在路口待轉，沒想到休旅車就直接撞上來。目睹路人說，男子聽說是彰化人，到南部工作，可能要回彰化途中，行駛到路口發生事故，該男下車走路應對還很穩，不像醉茫茫，可能在路口等紅燈睡著，綠燈一亮驚醒才衝到對向。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一輛休旅車在北港的路口迎面撞上一輛待轉的客運巴士。圖／民眾提供
一輛休旅車在北港的路口迎面撞上一輛待轉的客運巴士。圖／民眾提供
警方獲報趕到現場處理，發現休旅車男駕駛滿身酒氣，酒測超標被送辦。圖／民眾提供
警方獲報趕到現場處理，發現休旅車男駕駛滿身酒氣，酒測超標被送辦。圖／民眾提供
一輛休旅車在北港的路口迎面撞上一輛待轉的客運巴士。圖／民眾提供
一輛休旅車在北港的路口迎面撞上一輛待轉的客運巴士。圖／民眾提供
警方獲報趕到現場處理，男駕駛酒測超標被送辦。記者蔡維斌／攝影
警方獲報趕到現場處理，男駕駛酒測超標被送辦。記者蔡維斌／攝影

休旅車 北港 車道

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