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醫療奉獻獎得主藉檢查卵巢指侵、強吻人妻 掰「關心」判刑2年半

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

曾獲醫療奉獻獎的高姓醫師，因女病患主訴下腹疼痛，他以「甲狀腺可能影響性荷爾蒙」為由，單獨替她內診，手指插入對方下體，因護理師呼叫高，他才抽出。女病患著衣，高卻脫掉她的口罩強吻，又因護理師叫喚而中止。高一審被依強制性交罪判刑4年，二審逆轉無罪，但遭最高法院撤銷，更一審依利用權勢性交罪判2年6月刑。

高在桃園市復興區一家診所執業，因在老家行醫30多年，曾獲個人醫療奉獻獎。最高法院撤銷無罪判決的理由是，高僅在病歷上建議轉診，卻沒寫診斷結果，也沒對女病患陰道分泌物異常症狀給予治療藥物，疑點重重。

女病患2021年2月18日因甲狀腺問題至診所就診，當天抽血檢查後離去，3月1日回診。女病患表示下腹部疼痛，高姓醫師便說甲狀腺可能影響性荷爾蒙，需要內診，隨即拉起窗簾要她脫掉衣服，並用雙手搓揉她的胸部檢查「有沒有腫塊」，當下無其他護理人員在場。

女病患說，高要求她躺在診療床上，用手指侵入她下體，接著要她側臥檢查卵巢，她翻身時不小心揮到高的下體，高抓住她的手去摸他的生殖器。在女病患起身穿衣時，高又摟住她的肩膀並將她的口罩脫掉、親吻，直到外面的護理人員呼喚高，高才停止。

女病患返家後告訴丈夫此事，當天下午夫妻登門理論。女病患說，高姓醫師當下道歉，並稱抓她的手摸他生殖器、親吻都是「關心的行為」。

高姓醫師否認利用醫療關係性交，並說內診檢查符合常規。

台灣高等法院更一審認為，女病患年紀輕，回診時看到抽血報告顯示甲狀腺異常，高姓醫師又說和性荷爾蒙、內分泌有關，才聽從指示躺上診療床，她和高沒有怨隙，沒有誣賴醫生的必要。

女病患丈夫證稱，當天高帶夫妻倆到所附近的涼亭交談，並表示「做錯事了」，希望他們原諒、看夫妻有何訴求，也承認有親吻妻子，且診所員工數日後也傳訊息詢問他們決定怎樣。

更一審認為，若符合醫療常規、沒有親吻女病患，高姓醫師何必請夫妻倆到涼亭？傳簡訊詢問商議結果？高在明確表示願意賠償後，女病患仍堅持提告，這都可以當作補強證據。且，女病患在事發後情緒不穩，1年未和丈夫有性行為，與性侵案一般被害人的反應相符。

更一審認定高犯刑法「對受照護之人利用機會性交罪」，一審誤認高未配戴手套指侵、論以強制性交罪，因此撤銷改判。合議庭批高未篤守醫師職責，為了私慾而性侵女病患，不尊重他人身體及性自主權，審酌他已婚、大學學歷、收入狀況後，判2年6月徒刑。

曾獲醫療奉獻獎的高姓醫師，以「甲狀腺可能影響性荷爾蒙」為由單獨替女病患內診，手指插入對方下體並強吻，台灣高等法院更一審依利用權勢性交罪判他2年6月徒刑。記者王宏舜／攝影
曾獲醫療奉獻獎的高姓醫師，以「甲狀腺可能影響性荷爾蒙」為由單獨替女病患內診，手指插入對方下體並強吻，台灣高等法院更一審依利用權勢性交罪判他2年6月徒刑。記者王宏舜／攝影

甲狀腺 醫師

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