聽新聞
0:00 / 0:00

馬國女大生命案 一審判賠638萬

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

男子陳柏諺（中）前年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審均依殺人罪判陳無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，發回高等法院更審。民事部分昨天一審宣判，陳柏諺應賠償蔡女父母共638萬354元。圖／聯合報系資料照片
男子陳柏諺（中）前年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審均依殺人罪判陳無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，發回高等法院更審。民事部分昨天一審宣判，陳柏諺應賠償蔡女父母共638萬354元。圖／聯合報系資料照片
男子陳柏諺前年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審均依殺人罪判陳無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，發回高等法院更審。民事部分，士林地方法院昨天一審宣判，陳柏諺應賠償蔡女父母共六三八萬三五四元。可上訴。

死者蔡女父母跨海委託律師，對陳柏諺提民事求償逾二千萬元，包括喪葬費、扶養費及精神慰撫金等。士林地院判陳柏諺應給付蔡女母親三○一萬三五五元、蔡女父親三三六萬九九九九元，均自今年八月十二日起至清償日止，按周年利率百分之五計算利息。

法院認為，原告請求交通費及喪葬費有單據可佐證，被告陳柏諺沒有意見，故准許；請求扶養費，經台灣高等法院向外交部函詢我國駐馬來西亞代表處，得知馬來西亞並無子女贍養父母的相關法令，就有無扶養權利部分，應適用馬來西亞國法令，故原告此主張無理由。慰撫金部分衡量雙方身分地位、經濟狀況及犯罪情節等，各以三百萬元為適當。

陳柏諺追蹤蔡女IG，二○二二年十月開始密集聯繫，同年月十三日陳在蔡女位於士林的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款九萬九九九九元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女後逃離現場。

陳柏諺返回新北市鶯歌區租屋處服藥再傳訊息給家人，消防人員到場送醫洗胃。陳原認殺人罪，稱「想嚇嚇她，不小心失手」想讓她覺得暗一點，才會拿抱枕遮臉。但之後翻供。

法院開庭時陳向蔡女雙親道歉，提出冥婚請求。蔡女家屬委由律師表示，本案明顯殺人，請求判陳死刑。

台灣高等法院

延伸閱讀

馬國女大生遭台男殺害 死者父母請求扶養費遭駁回原因曝

陳柏諺掐死馬籍女大生！死者父母求償2000萬 一審判賠金額曝光

麻辣鍋熱量超驚人 2碗湯含鈉量直逼5000毫克

工程師掐死馬國女大生...還盼家屬同意「冥婚」 二審判無期遭撤銷！

相關新聞

台版「地面師」詐近1.5億元 起訴44人

詐團主嫌蔡尚岳涉偽造代筆遺囑詐騙獨居長者遺產，其中貪汙行賄民間公證人兼律師蔡鴻燊等四名公務員，不法所得近一點五億元；台北...

騙遺產花招… 與亡者假結婚

土地整合業者蔡尚岳涉偽造代筆遺囑，勾結公證人律師、警察、書記官、戶籍員，詐得遺產近一點五億；他們也曾企圖詐取包租婆亡者五...

馬國女大生命案 一審判賠638萬

男子陳柏諺前年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審均依殺人罪判陳無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，發回高等法院更審。民事部...

馬國女大生遭台男殺害 死者父母請求扶養費遭駁回原因曝

男子陳柏諺2022年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，蔡女父母跨海委託律師提民事求償，包括喪葬費、扶養費及精神慰撫金逾2000萬...

陳柏諺掐死馬籍女大生！死者父母求償2000萬 一審判賠金額曝光

男子陳柏諺前年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審士林地院均依殺人罪判陳無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，發回高等法院更審...

台版「地面師」詐獨居老人1.4億 涉案律師泣訴：我只單純認證文件

台版「地面師」詐團主嫌蔡尚岳涉結合里長偽造代筆遺囑騙取獨居長者遺產，另行賄民間公證人律師蔡鴻燊詐騙1.4億餘元，蔡鴻燊、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。