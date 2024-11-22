馬國女大生命案 一審判賠638萬

男子陳柏諺（中）前年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審均依殺人罪判陳無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，發回高等法院更審。民事部分昨天一審宣判，陳柏諺應賠償蔡女父母共638萬354元。圖／聯合報系資料照片 男子陳柏諺前年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審均依殺人罪判陳無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，發回高等法院更審。民事部分，士林地方法院昨天一審宣判，陳柏諺應賠償蔡女父母共六三八萬三五四元。可上訴。

死者蔡女父母跨海委託律師，對陳柏諺提民事求償逾二千萬元，包括喪葬費、扶養費及精神慰撫金等。士林地院判陳柏諺應給付蔡女母親三○一萬三五五元、蔡女父親三三六萬九九九九元，均自今年八月十二日起至清償日止，按周年利率百分之五計算利息。

法院認為，原告請求交通費及喪葬費有單據可佐證，被告陳柏諺沒有意見，故准許；請求扶養費，經台灣高等法院向外交部函詢我國駐馬來西亞代表處，得知馬來西亞並無子女贍養父母的相關法令，就有無扶養權利部分，應適用馬來西亞國法令，故原告此主張無理由。慰撫金部分衡量雙方身分地位、經濟狀況及犯罪情節等，各以三百萬元為適當。

陳柏諺追蹤蔡女IG，二○二二年十月開始密集聯繫，同年月十三日陳在蔡女位於士林的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款九萬九九九九元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女後逃離現場。

陳柏諺返回新北市鶯歌區租屋處服藥再傳訊息給家人，消防人員到場送醫洗胃。陳原認殺人罪，稱「想嚇嚇她，不小心失手」想讓她覺得暗一點，才會拿抱枕遮臉。但之後翻供。

法院開庭時陳向蔡女雙親道歉，提出冥婚請求。蔡女家屬委由律師表示，本案明顯殺人，請求判陳死刑。