騙遺產花招… 與亡者假結婚

刑事局日前偵破不法集團以偽造代筆遺囑詐騙不動產的台版地面師案件，約談嫌犯51人，包括律師、警察、里長、戶政人員等，並搜出勞力士等名表。記者廖炳棋/翻攝 土地整合業者蔡尚岳涉偽造代筆遺囑，勾結公證人律師、警察、書記官、戶籍員，詐得遺產近一點五億；他們也曾企圖詐取包租婆亡者五千多萬房產，及找假新娘製作合成結婚照片行詐，手法無所不用其極，檢警形容宛如日劇「地面師」情節。

檢方查出，蔡尚岳詐取第一筆遺產案是因土地整合業務認識里長，得手後認為個案有繼承人行騙麻煩，應篩選沒有繼承人或鎖定繼承人在國外個案詐財。

他派集團成員進入亡者的屋內找尋書信上簽名，模仿筆跡偽造立遺囑人簽名，經蔡鴻燊認證代筆遺囑聲明書，再交給員工當見證人、辦理土地轉移。

辦案人員說，蔡的公司主要業務就是「台版地面師」詐騙，有一名八旬亡者未婚，沒有遺產繼承人，蔡等人竟找七旬老婦扮新娘，合成偽造結婚照片，再透過書記官游立綸查詢入出境紀錄日期偽造結婚證書；不過百密一疏，他們稱中午宴客，「新人」卻下午入境，詐騙未成。

另有一名包租婆在台北市有三套公寓，平時收租，家中有一袋袋裝千元現鈔租金，繼承人胞弟遠在美國；蔡等人偽造包租婆胞弟假買賣，將公寓所有權轉移到名下，再設定不動產抵押權貸款出售，金額達五五八〇萬餘元；不過包租婆胞弟在美國過世，已無人繼承遺產，戳破騙局。

有一名亡者留下二六○○多萬元的房產，蔡等人透過員警駱勁達查到死者的兒子在日本擔任教授，未繼承財產，找他人當見證辦理土地轉移，再出售不動產詐財，詐得二六八三萬餘元。

該詐團缺德事做多，也曾傳靈異事件，曾有三名涉案員工進入某已被轉移房產的屋內察看，突聽到老婦人及女子尖叫，但四下根本無人，嚇得逃離。