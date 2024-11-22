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騙遺產花招… 與亡者假結婚
土地整合業者蔡尚岳涉偽造代筆遺囑，勾結公證人律師、警察、書記官、戶籍員，詐得遺產近一點五億；他們也曾企圖詐取包租婆亡者五千多萬房產，及找假新娘製作合成結婚照片行詐，手法無所不用其極，檢警形容宛如日劇「地面師」情節。
檢方查出，蔡尚岳詐取第一筆遺產案是因土地整合業務認識里長，得手後認為個案有繼承人行騙麻煩，應篩選沒有繼承人或鎖定繼承人在國外個案詐財。
他派集團成員進入亡者的屋內找尋書信上簽名，模仿筆跡偽造立遺囑人簽名，經蔡鴻燊認證代筆遺囑聲明書，再交給員工當見證人、辦理土地轉移。
辦案人員說，蔡的公司主要業務就是「台版地面師」詐騙，有一名八旬亡者未婚，沒有遺產繼承人，蔡等人竟找七旬老婦扮新娘，合成偽造結婚照片，再透過書記官游立綸查詢入出境紀錄日期偽造結婚證書；不過百密一疏，他們稱中午宴客，「新人」卻下午入境，詐騙未成。
另有一名包租婆在台北市有三套公寓，平時收租，家中有一袋袋裝千元現鈔租金，繼承人胞弟遠在美國；蔡等人偽造包租婆胞弟假買賣，將公寓所有權轉移到名下，再設定不動產抵押權貸款出售，金額達五五八〇萬餘元；不過包租婆胞弟在美國過世，已無人繼承遺產，戳破騙局。
有一名亡者留下二六○○多萬元的房產，蔡等人透過員警駱勁達查到死者的兒子在日本擔任教授，未繼承財產，找他人當見證辦理土地轉移，再出售不動產詐財，詐得二六八三萬餘元。
該詐團缺德事做多，也曾傳靈異事件，曾有三名涉案員工進入某已被轉移房產的屋內察看，突聽到老婦人及女子尖叫，但四下根本無人，嚇得逃離。
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