台版「地面師」詐近1.5億元 起訴44人

涉入「台版地面師」詐騙案的律師蔡鴻燊，昨遭檢方起訴求重刑；他移審時仍否認涉案，向法官喊冤，被裁定收押。本報資料照片 詐團主嫌蔡尚岳涉偽造代筆遺囑詐騙獨居長者遺產，其中貪汙行賄民間公證人兼律師蔡鴻燊等四名公務員，不法所得近一點五億元；台北地檢署昨依組織犯罪、貪汙、加重詐欺等罪嫌起訴四十四人，批律師行為助紂為虐、目無法紀，對蔡尚岳、蔡鴻燊建請從重量刑。

檢方指控，四十三歲蔡尚岳二○二一年間從新北鄧姓前里長得知陳姓長者在家死亡，無人辦理繼承遺產，涉找妻子林緻菱擔任見證人兼代筆人，偽造代筆遺囑，再安排受遺贈人辦理土地移轉登記，設定不動產抵押權貸款、出售變現；得手後透過新北市里長許政鎧得知長者過世二年無人繼承遺產，又以相同手法成功詐財。

蔡兩案得逞後，將旗下不動產開發公司形塑成台版地面師詐團，指示員工依台北市地政局未辦理繼承登記專區列管名冊為「案源」，篩選詐騙標的；並夥同公司業務經理王煜堤，分別行賄警員駱勁達、書記官游立綸、戶籍員葉濬誼三人查詢個案戶籍等個資。再行賄關鍵人物蔡鴻燊負責認證代筆遺囑聲明書，逐步偽造代筆遺囑，申辦繼承文件轉移不動產所有權登記後出售。

台版「地面師」角色分工 製表／廖炳棋

該集團共涉十一起詐領遺產案，七件既遂、四件未遂，不法所得一億四九二五萬餘元；主嫌蔡尚岳去年三月因他案入獄，王煜堤和里長許政鎧另起爐灶，企圖用相同手法詐騙，但未等逞。

檢方昨依貪汙等罪起訴四十四人，指控蔡鴻燊收受八九○萬元，痛批他涉貪圖高額不法對價而予認證，偵查中歪曲實情毫無愧心，在國稅局函詢首筆認證事宜，竟附上法院核准備查文件，強化認證效力，助紂為虐，後期刻意指導偽造遺囑，目無法紀。

蔡鴻燊昨在移審庭仍否認犯行，泣訴「很冤枉」，稱不知遺囑偽造，盼法院還其清白；但台北地院審理後裁定收押。

王煜堤認罪，稱分得七七一萬元，三百萬給林緻菱，林稱掛名負責人，錢都是丈夫蔡尚岳管理，她只能拿家用所需；法官諭知王四百萬、林三百萬交保，均限制出境出海限制住居。