馬國女大生遭台男殺害 死者父母請求扶養費遭駁回原因曝

男子陳柏諺2022年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，蔡女父母跨海委託律師提民事求償，包括喪葬費、扶養費及精神慰撫金逾2000萬元。士林地院今天一審宣判，陳柏諺應賠償蔡女父母共638萬354元。可上訴。

蔡女父母在法庭主張，陳柏諺殺害女兒，是不法侵害死者生命的侵權行為，已造成財產及非財產上的損害，蔡女父親請求給付所支出喪葬費33萬8933元、交通費3萬1066元、扶養費及慰撫金1000萬元；蔡女母親則請求給付所支出的交通費1萬355元、扶養費及慰撫金1000萬元。

士林地院一審宣判理由指出，原告請求的交通費及喪葬費，均有單據可佐證，且被告陳柏諺沒有意見，故准許；原告請求的扶養費，經台灣高等法院向外交部函詢我國駐馬來西亞代表處，得知馬來西亞並無子女贍養父母的相關法令，就有無扶養權利部分，應適用馬來西亞國法令，故原告此主張無理由。