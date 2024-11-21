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馬國女大生遭台男殺害 死者父母請求扶養費遭駁回原因曝

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

男子陳柏諺2022年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，蔡女父母跨海委託律師提民事求償，包括喪葬費、扶養費及精神慰撫金逾2000萬元。士林地院今天一審宣判，陳柏諺應賠償蔡女父母共638萬354元。可上訴。

蔡女父母在法庭主張，陳柏諺殺害女兒，是不法侵害死者生命的侵權行為，已造成財產及非財產上的損害，蔡女父親請求給付所支出喪葬費33萬8933元、交通費3萬1066元、扶養費及慰撫金1000萬元；蔡女母親則請求給付所支出的交通費1萬355元、扶養費及慰撫金1000萬元。

士林地院一審宣判理由指出，原告請求的交通費及喪葬費，均有單據可佐證，且被告陳柏諺沒有意見，故准許；原告請求的扶養費，經台灣高等法院向外交部函詢我國駐馬來西亞代表處，得知馬來西亞並無子女贍養父母的相關法令，就有無扶養權利部分，應適用馬來西亞國法令，故原告此主張無理由。

士林地院一審說，原告請求的慰撫金，經衡量雙方身分地位、經濟狀況及被告是故意殺害死者，為最嚴重之加害情節等一切情狀，認原告請求被告賠償慰撫金，各以300萬元為適當。

男子陳柏諺（中）涉嫌殺害馬來西亞國蔡姓女大生案開庭，下午在台灣高等法院刑事庭進行二審。陳柏諺全程低頭不語，手戴手銬、腳戴腳鐐緩步走向刑事庭。記者蘇健忠／攝影
男子陳柏諺（中）涉嫌殺害馬來西亞國蔡姓女大生案開庭，下午在台灣高等法院刑事庭進行二審。陳柏諺全程低頭不語，手戴手銬、腳戴腳鐐緩步走向刑事庭。記者蘇健忠／攝影
台灣男子陳柏諺，涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生，士林地檢署今天依殺人罪起訴陳男，殺人動機竟是陳男用「一卡通MONEY」轉最高上限9萬9999元，給蔡女協助她自創品牌。不料，陳男天亮後就後悔，想討回部分金錢，爆發爭吵，狠狠掐死蔡女，還用抱枕玩偶遮住蔡女眼睛。圖／取自死者ig
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扶養費 父母 馬來西亞

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