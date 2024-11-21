陳柏諺掐死馬籍女大生！死者父母求償2000萬 一審判賠金額曝光

男子陳柏諺前年掐死馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審士林地院均依殺人罪判陳無期徒刑，褫奪公權終身，案經上訴，發回高等法院更審。民事部分，士林地院今天一審宣判，陳柏諺應賠償蔡女父母共638萬354元；可上訴。

死者蔡女的父母跨海委託律師，對陳柏諺提民事求償逾2000萬元，包括喪葬費、扶養費及精神慰撫金等。士林地方法院今一審宣判，陳柏諺應給付蔡女母親301萬355元、蔡女父親336萬9999元，均自今年8月12日起至清償日止，按周年利率百分之五計算利息；可上訴。

全案起源於，陳柏諺追蹤蔡女Instagram，2022年10月開始密集聯繫，同年月13日陳在蔡女位於士林的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款9萬9999元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女後逃離現場。

陳柏諺返回新北市鶯歌區租屋處服藥輕生，傳訊息給家人後，消防人員到場救援、送醫洗胃，保住一命。陳原認殺人罪，稱「想嚇嚇她，不小心失手」想讓她覺得暗一點，才會拿抱枕遮臉。

陳之後翻供，稱是受蔡女囑託而掐死她，還約好「一起死」，陳說是蔡女託夢，希望他講實話，他伸右手掐脖2次，蔡女雙手合十，他不忍心放手，但蔡女叫他拿抱枕遮臉，他才掐脖殺人，自己犯後在房間放佛經，替她蓋被子後離開。

一審開庭時，陳向蔡女雙親道歉，再提出冥婚「對不起，讓你們失去寶貝女兒...希望你們同意把女兒嫁給我」的請求。蔡女家屬則委由律師表示，蔡女和家人關係好，即使有輕生念頭，怎會沒有遺書？用掐脖的方式尋短很殘忍，本案明顯是殺人，請求判陳死刑，不要讓台灣淪為馬來西亞學生的地獄。

一審認為陳與蔡女金錢觀不同，也對於死者花錢的方式頗感壓力，因感情想法有時較為極端、挫折忍受度低而殺人，判他無期徒刑。陳、檢方均針對量刑部分上訴，二審開庭時，陳又一改過去的辯詞，承認殺人並說「感到很抱歉」，希望法院改判15年徒刑。