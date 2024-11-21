台版「地面師」詐獨居老人1.4億 涉案律師泣訴：我只單純認證文件

台版「地面師」詐團主嫌蔡尚岳涉結合里長偽造代筆遺囑騙取獨居長者遺產，另行賄民間公證人律師蔡鴻燊詐騙1.4億餘元，蔡鴻燊、蔡尚岳人頭共犯王煜堤、蔡尚岳妻子林緻菱3人偵查中羈押禁見，今起訴44人；台北地院下午開羈押庭，蔡鴻燊否認犯罪，王煜堤、林緻菱認罪。

蔡鴻燊表示，他不知遺囑為偽造，從頭到尾只認證聲明書並簽字「我真的很冤枉」，他只想單純做認證文件工作，沒想到背後竟如此複雜；他泣訴，涉案後感覺壓力很大，他絕不像檢察官說的在曲解事實，盼法院還其清白。

蔡鴻燊說，起訴書中認定他其中一筆150萬元收款，是向債務人吳文貴催債而來，至少他當時的認知如此，不然可找在獄中的蔡尚岳對質。

蔡鴻燊的律師表示，本案主嫌蔡尚岳已在台南監獄服刑，蔡鴻燊沒有再串證可能，檢方辦案經過2次搜索、寫下144頁起訴書，蔡鴻燊已無羈押必要；蔡鴻燊初出社會，2021年考取執照，加上家境不富裕，建議法院諭知以30萬元交保代替羈押處分。

王煜堤表示， 他承認檢方指控的犯罪事實，本案中扣除給共犯的分潤實得款771萬元，其中給林緻菱300萬元，這300萬元是賣掉台北市塔悠路房子的尾款。

林緻菱認罪。林女說，參與本案有多少犯罪所得並不清楚，她只是掛名負責人「都是蔡尚岳在分配款項」，她自己能拿得到的都是家用所需；林女說，蔡尚岳的犯罪所得在哪她也不是很清楚，關於王煜堤說曾過給300萬元「不太記得，可能拿給蔡尚岳」。