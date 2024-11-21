陳時奮求償千萬「範圍不清」 高虹安律師：3萬元機票怎變17萬？
停職中的新竹市長高虹安博士論文引誣告官司，旅美教授陳時奮指高被指導教授除名，高告陳誹謗不成，陳自訴高誣告日前勝訴，向高求償975萬元。台北地院今開庭，陳時奮起訴範圍有疑，法官要求特定範圍以利審案。
法官林修平同意陳時奮原告方以2周的時間整理出起訴範圍、待證事實，再詢問誣告案的二審開庭時間為2025年1月9日，訂本件1月21日再開庭審理。
陳時奮批判政治人物論文抄襲除高虹安外，上月也批判桃園市議員、國民黨智庫副執行長凌濤交通大學企管碩士的論文抄襲，不過，新竹市前市長林智堅的台灣大學、中華大學論文由學倫會認定抄襲已撤銷學位，陳時奮事前聲援林，事後不吭聲。
法院今天就求償案開庭，陳時奮、高虹安未出庭；陳委任律師洪士傑、陳冠豪出庭，高委任律師高奕驤、陳立涵出庭。
法官要求陳時奮的律師特定起訴範圍，審問陳的律師說，高虹安因論文案2022年8月26日在台北地檢署的按鈴申告是不是侵權？高虹安按鈴後接受採訪拍照是不是侵權？本求償案援引誣告案判決的待證事實是甚麼？陳時奮受損的程度又是甚麼？
洪士傑表示，高虹安對陳時奮按鈴申告誹謗「是侵害的手段不是標的」，會在2周內整理出狀子再呈庭。
高奕驤則說，陳時奮的民事起訴狀指高虹安論文未引註，卻又卷附誣告案一審判決，但誣告案的判決沒有提及未引註的事，造成高虹安難以防禦。
高奕驤說，陳時奮求償的975萬元裡，其中950萬元是精神損害賠償，8萬元是律師費，另有17萬元飛機票錢，不過，高虹安2022年8月26日對陳提告加重誹謗，但陳的機票證據日期顯示卻是2022年7月24日，陳時奮搭機來台與本案毫無因果關係「是為了別的事來台」，且機票價格是3萬元「17萬是怎麼算出來的？」
陳時奮緊追高虹安博論有無抄襲，在臉書以標題「被指導教授除名的高虹安」發文，指「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了」，又指「高虹安沒有自己的博士研究」，高控告陳加重誹謗罪。
檢方處分陳時奮不起訴，陳自訴高虹安犯誣告罪，台北地院今年8月21日依誣告罪判高有期徒刑10月，法界譁然，陳時奮取得「勝績」，加碼向高鉅額求償近千萬。
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