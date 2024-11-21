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千萬球證竟變壁紙 高雄高爾夫球場會員告理事長

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄澄清湖高爾夫球場與市政府合約發生糾紛，市府將收回高球場土地，球場由高雄高爾夫俱樂部經營，該俱樂部會員質疑理事長陳建甫違規投放農藥，導致球場被市府收回，今下午由自救會法務發言人陳君聖代表，至高雄地檢署告陳建甫流放毒物罪，盼檢方查明。

澄清湖高爾夫球場使用土地為公園用地，位於澄清湖飲用水源保護區內，租約明訂嚴禁使用農藥，但球場9號、10號水池及果嶺球洞雜草，水池分別被檢出加保扶、亞托敏農藥成分，被環保局開罰100萬元，因租約到期，市府要求球場返還，不再續租。

事後球場業者公告本月24日有60多年歷史的高球場結束營業，會員及員工不滿，為此組自救會，除怨球場隱匿實情，也批市府不給緩衝期改善，罔顧員工工作權。

俱樂部會員質疑是理事長陳建甫違規使用農藥，害土地因違反規定被收回，今幾名俱樂部會員與陳君聖到高雄地檢署按鈴申告，告發俱樂部理事長陳建甫流放毒物罪，盼檢方查明。

一名會員提告後指出，球場基本會員要300萬元買球證，若為團體會員，價格逾千萬，許多人剛花數百萬元買到球證，結果球場卻突然公告結束營業，他們未接獲通知，還是看報紙才知道，氣得痛罵俱樂部隱匿，要求歸還費用，球場方卻僅願賠償5萬元保證金，損失慘重。

陳君聖說，農藥本就不該再水源區使用，陳建甫卻違反契約規則，如果沒這樣犯行，應還陳清白，如果有，則檢方要加以究責，也希望藉提告讓市民知道全案始末。

陳君聖說，球場11月24日要停止營業，但重大事項都未經過理事會、會員大會決議，僅由理事長獨斷決議，會員權益一夕歸零，非常遺憾。

陳君聖說，市府要建設大公園先前都沒提出計畫，公共政策應該有更長時間討論才較為妥當，高雄球場花了60多年維持，貿然停止營運，變成廢墟怎麼辦，如果市府覺得球場做得不足，他們也都能再加強，盼市府考量這一點，再延緩一下。

高雄高爾夫球場在水源保護區範圍內違法使用農藥的行為，遭環保局重罰100萬元。記者郭韋綺／翻攝
高雄高爾夫球場在水源保護區範圍內違法使用農藥的行為，遭環保局重罰100萬元。記者郭韋綺／翻攝
工務局今年8月初在澄清湖高爾夫球場現場查獲農藥及除草劑共24種495罐，包含禁用農藥陶斯松(俗稱毒絲本)，當中22種屬非核准使用草皮用藥，不可用於飲用水保護區。圖／高雄市工務局提供
工務局今年8月初在澄清湖高爾夫球場現場查獲農藥及除草劑共24種495罐，包含禁用農藥陶斯松(俗稱毒絲本)，當中22種屬非核准使用草皮用藥，不可用於飲用水保護區。圖／高雄市工務局提供
高雄高爾夫球長自救會法務發言人陳君聖（左二）今與會員到地檢署告理事長陳建甫流放毒物罪。記者張議晨／攝影
高雄高爾夫球長自救會法務發言人陳君聖（左二）今與會員到地檢署告理事長陳建甫流放毒物罪。記者張議晨／攝影

提告 澄清湖 自救會

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