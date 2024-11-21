賣過期9年蛋黃粉大賺近7千萬 華肝董座二審仍判3年8月

華肝基因公司涉嫌將過期近9年的蛋黃粉販賣給下游廠商，獲利將近7000萬元，一審華肝負責人陳昌平、鍾姓研發主任等5人判刑1年8月至3年8月不等徒刑，上訴後高雄高分院今宣判，僅其中一名林姓主管從輕改判1年8月，其餘人均維持原審量刑。

2007年，華肝研發特定基因體雞蛋，將蛋黃、蛋白分離後，委託代工廠生產「IgY蛋黃粉」。蛋黃粉過期後，華肝未依程序銷毀過期的蛋黃粉，拿掉保存期標籤後，銷售給下游保健食品廠商，再由廠商製造「甘益壯」、「好欣泉」等28種錠膠狀或粉狀食品。

檢方根據在華肝查扣的出、入貨單據，以及徐男、鍾男等人證詞，發現華肝靠著出售這批逾期的蛋黃粉，至少獲利近7000萬元，不少成品銷售後，已被不知情的消費者吞下肚，涉案5人被依詐欺罪嫌起訴。

一審法官認為，陳昌平早知蛋黃粉過期，甚至開會時都提過蛋黃粉已過保存期限，多次向陳昌平提醒，陳卻未下指示，還指蛋黃粉可保存20年，便置之不理。

一審法官認定陳昌平怕影響下游代工廠製造意願，隱匿製造日期及保存期限，主觀上有詐欺不法意圖及故意，依販售24次計算，各依詐欺取財罪判刑10月至1年9月不等徒刑，合併應執行3年8月。

其餘涉案4名主管則處1年8月至2年6月徒刑，2011年起至2019年間出售蛋黃粉獲利6944萬元列為不法所得，宣告沒收。

陳昌平等人不服上訴，高雄高分院今宣判，其中一名林姓主管，合議庭認定她有幾次犯行應不知蛋黃粉已過期，改判無罪，但有幾次仍參與詐欺，合併刑部分從輕改判1年8月，其餘人刑度不變。