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清潔工亂丟菸蒂…餘燼燒燬國光客運站女廁 判刑5月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

莊姓清潔工在台北市中正區國光客運女廁所隔間抽菸，菸蒂餘燼點燃垃圾桶內的紙類後起火燃燒，女廁焚燬，莊被訴。台北地院審理，依失火燒燬現有人所在之建築物罪，判莊有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

莊今年3月15日深夜12點許在國光客運站2樓禁止吸菸的女廁隔間抽菸，抽完將未熄滅的菸蒂丟置在垃圾桶內，致失火燒燬女廁，消防人員到場灌救將火勢撲滅，莊移送法辦，檢方偵查，對莊聲請簡易判決處刑，法院開庭莊認罪。

判決書表示，莊因亂丟未熄滅的菸蒂於公共廁所致國光客運站火災，幸經值班人員及時發現失火，消防人員到場撲滅火勢，否則後果不堪設想，責任刑應屬中度刑。

判決說，莊有放火燒燬他人所有物經判刑6月、緩刑2年的前案紀錄，另有竊盜、侵占、毀損罪前科，素行不佳，無從為其量刑有利的考量，審酌莊未與被害人和解與賠償、家庭經濟狀況貧寒等，依法判刑。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

國光客運 女廁 抽菸

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