激動喊「要逼死我嗎」 五億男案夏姓配偶稱身上2根刺、要求暫停審判

五億高中生案今二審開庭，一審被認定假結婚謀財的夏姓男子指控原審法官「照抄媒體寫判決」，並以身上有2根刺，形容其被控殺人、婚姻無效等2件進行中訴訟，要求二審暫停審判才能公平判斷，開庭兩度激動淚喊「真的是要把我逼死嗎？」

台中高分院今上午由夏男表示上訴主張後，再接續提示卷證，因檢方為證明賴小弟是異性戀，曾傳訊其學校老師、同學作證，夏反駁稱，他就是認為想和賴一起生活、過日子，沒去查他感情史、前女友是誰，也不清楚賴在校經歷。

夏也說，他一審被依偽造文書判刑1年6月，自己上訴不是針對刑期，是不能把他沒做過的事情，以莫須有方式冠上，更當庭痛哭說「難道要把我逼死嗎？」且數次答辯只要提到賴小弟的死，夏就情緒激動落淚哽咽，並說「真的是要把我逼死嗎？」

夏也認為，一審法官的犯罪事實「是照抄媒體報導」，本案會演變遭揣測成這樣，有一原因是他被賴家屬提告殺人罪嫌，台中地檢署不起訴後職權再議，經台中高分檢發回台中地檢續行偵查，但時隔1年半了，該偵續案件還沒有結論。

他並以「身上有2根刺」形容，其一是尚未偵結的殺人偵續案，其二是民事被控婚姻無效部分，他說自己已過拋棄繼承時效，就算他沒繼承賴的遺產，賴母依法也只能拿到200萬元，他也提議過分割財產等方式，但該民事案不審財產，至今仍無定論。

夏說，該再議偵續案一天懸而未解，外界就無法信服他沒殺人，加上民事官司也仍在進行，這2根刺如果不拔掉，很難期待法院能有公平的審理，今天甚至向二審法官提議全案應「暫停審理。」

審判長吳進發表示，根據今天審理狀況仍須更多時間開庭，才能逐次提示證據完畢，且本案具爭議，為讓被告夏男有充裕時間說明，擇期再排定12月5日上午11點、12月19日上午11點10分再開庭，預計12月19日辯論終結。