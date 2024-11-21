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五億男案夏男淚灑法庭 痛哭：高中生的死都歸咎在我身上

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

五億高中生案今二審開庭，一審被認定假結婚的夏姓男子今淚灑法庭，質疑一審法官靠媒體報導寫判決，自己一生清白卻背負莫須有指控，更當庭痛哭「所有人都把賴的死，歸咎在我身上。」其辯護人也主張賴、夏結婚合法，一審僅憑臆測判決。

台中高分院今上午10點開庭，夏男表示台中地院一審判決很多是根據媒體的想像，他始終配合調查，希望法官還他清白，不再承受假結婚等莫須有的指控，一審法官毫無直接證據證明他假結婚，自己最錯誤的決定就是賴男死後他沒有拋棄繼承，才永遠擺脫不了這個爭議。

夏表示，賴男死了，他雖然不想再繼續去爭這件事，但無法接受殺人、謀財害命的指控，自己一生清白，案發後賴家屬開記者會，他一個平民老百姓面對媒體鋪天蓋地報導，他要如何反應，才盼將證據在法庭上揭示還他清白，但一審法官卻先射箭再畫靶判他有罪。

他也說，他名下也有1、2000萬元財產，若今天是他死了，活著的賴小弟是否也會面對這樣的指控、審判？他在案發處的家連一晚都沒住過，更質疑難道活著的人就有錯、結婚就是犯罪？且他婚前根本沒問過賴小弟的財產。

夏直言，難道賴小弟的死，和他家裡的兄弟姐妹沒有關係嗎？並當庭痛哭說「所有人都把賴的死，歸咎在我身上。」自己和賴結婚，根本沒想到精神、肉體或感情的愛，他們就想一起生活，賴也是這樣想，登記前還要賴查清楚同性婚法規，未料卻被解釋成假結婚。

夏再度淚灑法庭，哽咽哭泣表示自己「百口莫辯」，若當初知道會發生這樣結果，就不會和賴結婚。

夏男的辯護人律師王士豪表示，根據卷內資料，顯示賴並非受脅2人結婚合法，律師蔡宜靜也說，婚姻平權下，法律不能干涉同性結婚，且賴已死亡無法說明，無證據顯示夏主張非事實，認為一審僅憑臆測判斷，夏、賴結婚當下有互動，並非一審稱賴無喜悅之情。

公訴檢察官則認為，夏男上訴無理由。

夏男今上午赴台中高分院開庭。記者曾健祐／攝影
夏男今上午赴台中高分院開庭。記者曾健祐／攝影

假結婚 律師 財產

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