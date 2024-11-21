30死囚評議簿銷毀恐獲釋 鄭銘謙：不會放回社會

法務部長鄭銘謙。聯合報系資料照／記者王聖藜攝影

37名死囚因死刑釋憲有條件合憲獲救濟機會。其中30人遭最高法院判決死刑的評議簿因逾10年保存年限而被銷毀，恐無法證明法官一致決而獲釋。法務部長鄭銘謙說，不會放回到社會。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院、法務部部長等率所屬相關單位，就「如何遏止移工及青少年淪為詐騙集團工具，及打詐四法施行後相關子法及配套措施進度與具體成效之檢討」進行專題報告並備質詢。

會前，媒體詢問，國民黨立法委員吳宗憲日前指稱30名死囚若獲非常上訴成功，恐回到普通法院成為一般被告，隨時可以要求回家，此評議簿是否影響非常上訴，會不會有回到普通法院空窗期。

對此，鄭銘謙表示，37死囚個案都是由最高檢察署審查，尊重最高檢察署檢察總長審議是否提起非常上訴。若回到普通法院，應由司法院回答，不會有空窗，不會放回到社會。

另一方面，民眾黨立委黃國昌在會中質詢指出，30名死囚的最高法院評議簿已銷毀，致真偽不明，要如何證明法官是否有一致決，另其他7名死囚評議薄雖留存，但法官有一致決嗎。30名死囚部分，將造成檢察總長沒有不提起非常上訴的空間。

司法院刑事廳長李釱任答詢表示，透過行政體系與最高法院聯繫而得知，最高檢察署已有去詢查37名死囚案件，其中6件案件（7名死囚）的評議簿有留存，且可證明當時判決死刑時，法官是一致決；另30名死囚部分，如果沒有辦法證明法官是一致決，可以由檢察總長審酌後為死囚提起非常上訴。

鄭銘謙補充指出，死囚部分是否提起非常上訴，是檢察總長的職權，會依憲判意旨處理，檢方會與院方保持連繫，掌握案件動態；目前法務部要做的，就是依憲判意旨修刑法及監獄行刑法。

另外，中央社記者採訪司法院發言人陳婷玉，提問針對最高法院死囚的評議簿，是否是「唯一」可證明法官一致決的物證，是否有其他可以替代或補充。

對此，陳婷玉表示，評議簿保存年限是10年，已知30名死囚的最高法院評議簿，因已超過保存年限被銷毀。不過，訴訟法上的證據方法包括物證、書證、人證、鑑定等項，可視情況運用不同的證明方法來證明待證事項，不是僅限於物證。

死刑釋憲案，憲法法庭於9月20日做出113年憲判字第8號判決，有條件合憲。關於個案救濟的部分，認為全體聲請人王信福等37名死囚在符合判決意旨下，即個案犯罪情節非最嚴重、第三審無辯護人、未行言詞辯論或科處死刑未一致決，可援引聲請檢察總長提起非常上訴，檢察總長也得依職權提起非常上訴。