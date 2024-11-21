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彰化男想吃牢飯 持刀到超商佯裝搶劫判刑5月

中央社／ 彰化21日電

彰化楊姓男子缺錢花用，萌生入監服刑念頭，深夜持刀到超商佯裝搶劫，恫嚇店員「我要搶劫」、「幫我報警」。彰化地院考量他坦承犯行、累犯等情狀，依恐嚇危害安全罪判刑5月。

彰化地方法院判決書指出，楊姓男子因找工作不順遂，缺錢生活，想入監服刑，今年9月深夜基於恐嚇危害安全犯意到超商佯裝搶劫，持水果刀向店員恫稱「我要搶劫」、「幫我報警」，導致店員心生畏懼；員警到場後將楊男以現行犯逮捕，並扣得水果刀。

店員表示，楊姓男子進入店內走到收銀台前稱要搶劫，剛開始沒聽清楚，楊男再次說要搶劫，由於楊男手上拿刀，他感到害怕並猶豫該如何處理，楊男就叫他報警；楊男在他報警後，即說要到外面等。

楊姓男子供稱，他有對店員說要搶劫，接著就請店員幫忙報警，因為他缺錢吃飯，想進監獄。

經調查，楊姓男子曾因恐嚇取財案件服刑，8月底執行完畢，9月又因缺錢吃飯想入監，一時情緒失控犯下此案。法官考量楊男素行、犯後坦承犯行、偶爾做臨時工、下班後在活動中心過夜等，依恐嚇危害安全罪處有期徒刑5月，可易科罰金。全案可上訴。

店員 恐嚇 搶劫

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