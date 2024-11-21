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影／五億男案開庭爆衝突…夏男被嗆聲「只會跟法官哭」動手扯斷她口罩

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五億男案被聲援民眾嗆聲 夏男數次直言「我要告她」、情緒激動

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中五億賴姓高中生仍未落幕，一審被認定假結婚的夏姓男子今天上午至台中高分院二審開庭，庭後面對聲援賴小弟的民眾嗆聲、質疑，夏一改過去無視，今數次向在場警方直言「我要告她」，還伸手扯斷對方口罩爆發衝突。

民眾等待夏男步出高分院大門，朝他大喊「哭什麼哭」、「有什麼好委屈的」、「委屈不會去上香嗎？」「你不是有結婚真意，為什麼都不去拜賴小弟？」「一臉正經講鬼話。」

夏男在律師蔡宜靜陪同下，起初不予理會身邊民眾，但夏步行至五權路上等待計程車時，突然回頭對聲援的葉姓女子問「你叫什麼名字？」葉女則回「我叫什麼名字關你什麼事？」

因當時轄區台中第三分局事前就安排警力在高分院大門戒備，夏先是向1名女警拍肩，表示「我要告他們」，律師則快速上前勸阻，要夏男別理會直接離去，但夏仍繼續質問「你是賴的誰嗎？」「你叫什麼名字？」

葉女則繼續對夏男說，你剛在法官面前這麼委屈，你現在是什麼眼神？而夏男在計程車已經抵達時，因葉女仍跟隨在後持續質問，夏突然轉身，先是對警員揮手，再次問她叫什麼名字？我要告她，律師則用身體阻擋告知夏男「你沒有必要這樣子」

但夏仍情緒激動，突然上前伸右手扯斷葉女的口罩，造成場面衝突，最後在律師強力勸阻下才上車離去。

葉女受訪表示，她被夏男扯掉口罩，臉有點不舒服、心靈受傷了，但也直言夏男不知悔意，在法官面前都是假哭，根本就是以做好準備，從頭到尾說詞繞在遺產方面，一直說法官無視他對賴小弟的真愛，一直這樣洗腦法官，卻不正面回應和賴真愛的基礎在哪裡，至今一直迴避、反問法官。

葉表示，對於夏男動手，她應該不會去提告，因為不想浪費這個時間，她認為今天這個畫面如果讓法官看到，法官可以好好思考夏男究竟有無一絲愧疚。

夏男今赴台中高分院開庭。記者曾健祐／攝影
夏男今赴台中高分院開庭。記者曾健祐／攝影
葉女被夏男扯斷口罩。記者曾健祐／攝影
葉女被夏男扯斷口罩。記者曾健祐／攝影

假結婚 律師 提告 遺產

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