台版「地面師」勾結公證人、警察、戶籍員 偽造代筆遺囑詐遺產1.4億

台版「地面師」詐團主嫌蔡尚岳，涉結合里長偽造代筆遺囑，騙取獨居長者遺產，其中貪汙行賄「民間公證人」律師蔡鴻燊認證遺囑，詐騙不法所得高達1.4億餘元，台北地檢署痛批，律師蔡鴻燊助紂為虐、目無法紀，今依組織犯罪防制條例、貪汙治罪條例等罪嫌起訴44人，對主嫌、律師建請從重量刑。

檢方調查，43歲主嫌蔡尚岳2021年間從新北市里長得知陳姓長者在家死亡，無人辦理繼承遺產，涉謀劃偽造代筆遺囑，並找34歲妻子林緻菱擔任見證人兼代筆人、留女擔任受遺贈人，辦理土地移轉登記，設定不動產抵押權貸款、出售變現，賺取1578萬餘元。

蔡尚岳第二次以相同手法成功詐取仲姓過世長者的存款、不動產1740萬餘元，蔡食髓知味，涉大動作透過旗下不動產開發公司謀劃詐取被繼承人遺產。

檢方追查，蔡指示公司員工以台北市政府地政局未辦理繼承登記專區的列管名冊作為「案源」，夫妻倆在透過39歲中山分局建國派出所警員駱勁達、43歲原在警專任職因兼當AV男優的書記官游立綸，及52歲戶籍員葉濬誼等3人，確認被繼承人的戶籍資料後，再透過公司員工「實地勘察」不動產，篩選可詐騙標的。

蔡尚岳和王煜堤一邊指示員工找詐騙標的，另一邊尋覓擔任代筆遺囑的「受遺贈人」「見證人」，並透過員工偕同見證人配合38歲「民間公證人」律師蔡鴻燊，完成代筆遺囑聲明書認證。員工在持不實遺囑、認證聲明書、申辦繼承文件，辦理不動產所有權移轉登記，並提領被繼承人存款。

檢方統計共有11起詐領獨居老人遺產案，7件既遂、4件未遂，其中詐騙案最高金額5580萬餘元，全案不法所得1億4925萬4298元。主嫌蔡尚岳去年3月因他案入獄，王煜堤和里長許政鎧另起爐灶，企圖用相同手法詐騙遺產，但未等逞。

檢方指出，蔡尚岳慣用偽造文書詐騙，結合里長偽造代筆遺囑騙取獨居長者遺產，行為已超乎常人所能想像，且偵查起就自編劇本串供以脫罪，幸好檢警調掌握鐵證才坦承全部犯行。

律師蔡鴻燊身為民間公證人涉貪圖高額不法對價而予認證，偵查中歪曲實情，毫無愧心，且在國稅局函詢第一起詐騙案的遺囑是否是他認證，蔡鴻燊回答是他認證的文件且附上法院核准被查文件，強化認證效力，無異助紂為虐，且在長者過世後刻意指導偽造遺囑，簡直目無法紀。

全案今偵結，蔡鴻燊、葉濬誼、駱勁達、游立綸涉犯貪汙治罪條例公務員違背職務行為期約收受賄賂等罪；蔡尚岳及王煜堤涉貪汙公務員違背職務行為期約交付賄賂、操縱犯罪組織等罪，共起訴44人，其餘7人不起訴處分。