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海軍中士持鐵鎚打傷長官 二審改判1年半緩刑4年

中央社／ 高雄21日電

示意圖。圖／Ingimage
示意圖。圖／Ingimage

海軍新兵訓練中心前楊姓中士服役時不滿被張姓大隊長斥責，持鐵鎚打傷頭部，橋頭地院依對長官施強暴罪判刑8個月，緩刑2年；高雄高分院日前改判1年半，緩刑4年，可上訴。

一審判決指出，海軍新兵訓練中心前楊姓中士去年9月18日晚間10時許未依規定關燈，遭直屬長官張姓大隊長傳訊息斥責，並要求當面報告。

楊男收到訊息後，拿著鐵鎚走向張男朝其臉部、後腦勺揮打，直到在場其他人將2人分開才停手。張男經送醫救治受腦部鈍傷、頭皮2處撕裂傷，共縫合9針。楊男在案發2天後退伍，並被憲兵隊移送法辦。

一審橋頭地方法院審理期間，受害張男替楊男說情，表示對方服役期間擔任招募人員及教育班長表現良好，是很棒的幹部，做事態度很不錯，「我是管理很嚴格，他是我認為找不到缺點的人」，私下相處也還不錯，案發當時可能比較忙，心理壓力較大才會情緒失控。

一審審酌，楊男犯後始終認罪，且已賠償新台幣12萬元和解，被害人也表示不再追究，依陸海空軍刑法第51條規定減輕其刑，依陸海空軍刑法對於長官施強暴罪，判處有期徒刑8個月，緩刑2年，另需提供180小時義務勞務，接受法治教育3場次。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理，改判楊男1年6個月，緩刑4年，另需提供200小時義務勞務，接受法治教育4場次。全案仍可上訴。詳細判決理由仍未公布。

憲兵 海軍 空軍

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