嘉義女到咖啡店不消費偷充電…被勸阻還嗆店員 法院裁罰2千

嘉義市吳姓女子到咖啡店不消費又占用插座充電，還大聲播放影片影響其他顧客，不理店員勸阻，還理直氣壯說這裡是公共場所，店家報警，她辯稱「用的是台電的電」，警方將她依竊盜現行犯送辦；嘉義地院依犯竊取電能罪，處罰金2千元，得易服勞役。可上訴。

今年9月19日下午4點多，吳女在嘉義市鬧區連鎖咖啡店內，沒有消費也沒獲店員同意，雖然林姓店員多次告知要使用店內插座請消費點餐，吳女仍執意將自己所有充電插頭插入咖啡店內插座為手機充電，涉嫌竊取台電公司供應予咖啡店的電能。因吳女大聲播放影片，影響到其他客人，不但不聽店員勸阻且態度囂張跋扈，店家只好報警，警方以現行犯對吳女予以逮捕，帶回偵辦。

偵訊時，吳女矢口否認，並辯稱「上午11點多就進入咖啡店作自己的事，沒有消費，因手機沒電，那是公共場所，為什麼不能在那裡充電，用的是台電的電，不是店家的電。」

檢警調查，店員林女指訴歷歷，並有被害報告單、監視器翻拍照片及密錄器翻拍照片等佐證。另吳女既然知道咖啡店電費並非由其繳納，仍未經店家同意擅自使用，足認其主觀上具有竊盜的犯意及不法所有意圖甚明。檢察官向法院聲請以簡易判決處刑。

法官審酌，吳女不思合法付費使用電力，竊取他人電力，欠缺尊重他人財產權之觀念，竊取的電力經推算為0.7度，換算電費金額為4.7元，告訴人所受的損害輕微，犯後否認犯行，尚未和解等一切情狀，量處犯竊取電能罪，處罰金2千元，得易服勞役，以1千元折算1日。