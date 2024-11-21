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假竹科女灌迷湯要男友匯款築愛巢 偽造訂金簡訊騙20萬遭判刑
傅姓女子透過交友軟體結識莊姓男子，傅女佯稱是台積電工程師，兩人交往後，傅不斷向莊灌迷湯，提議各出30萬元共築愛巢，於去年5月到新竹市看房，還偽造中華郵政匯款簡訊，讓莊誤以為傅已轉帳買房訂金給房仲，再要求莊將20萬元匯到傅提供的帳戶，以此詐款。新竹地院審理終結，依偽造準私文書罪將傅判刑3月。
判決書指出，傅女有詐欺前科，去年1月間透過交友軟體認識莊男，並自稱是台積電工程師，兩人當網友半年後相約見面，隔日就交往，兩人談及未來，傅提議雙方各出30萬元買房，之後就結婚，莊不疑有他，兩人於去年5月25日至新竹市明湖路看房，隨後敲定購買該房產。
不過，傅女根本沒能力購買房屋，竟冒用中華郵政名義製作簡訊，內容為「親愛的客戶您好：您於112年5月25日22時17分完成轉帳10萬元至某不動產仲介經紀有限公司，如有疑問請致電客服，中華郵政啟。」隨後將該簡訊用LINE傳給張，並要求對方將20萬元匯款至傅提供的指定帳戶，剩下10萬元尾款等公證結婚登記時再支付。
但是，莊男等了半天都沒等著房仲通知簽約，詢問才知傅女根本未支付買房訂金，莊發現自己遭詐，向警方報案，而匯入傅女帳戶的20萬元也因警方通報異常交易而隨即遭圈存，且檢警調閱銀行帳戶歷史交易清單，發現扣除莊匯款的20萬元，傅提供的帳戶內竟僅餘93元。
法官認，傅女的行為觸犯刑法偽造準私文書與詐欺罪，但所犯兩罪為想像競合，因此從一重罪論處。傅女未能思尋正當途徑獲取所需，不但侵害他人財產，並嚴重危害社會信賴關係與交易秩序，顯然欠缺法治及尊重他人財產權觀念，審酌依偽造準私文書罪判刑3月，易科罰金9萬元。
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