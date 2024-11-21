掏空國華人壽！翁大銘子女和2胞弟等須賠12.9億並加計利息

華隆集團翁大銘、翁一銘、翁有銘、翁德銘四兄弟，被控擔任國華人壽董事長等職務期間，將國華人壽當成炒股的家族金庫，又虛設人頭公司掏空資金，但翁大銘、翁一銘死亡，翁德銘、翁有銘逃亡。國華人壽提告求償，台灣高等法院判翁大銘繼承人翁世珍與翁世華、翁有銘、翁德銘等人共須賠償12.9944億元並加計利息，最高法院駁回上訴。

翁大銘曾因洪福證券違約交割案被判刑2年，負債48億餘元，被台北地院宣告破產；2010年他入監服刑，1年多後獲假釋。2015年3月6日，翁大銘在住家一樓的浴室烤箱猝逝，享年65歲。

國華人壽提告指出，翁氏兄弟曾分別擔任公司董事長、董事，掌控公司主要股權，公司第14屆董事（1996年6月至1999年6月），除翁一銘、翁德銘外，董事長張貞松及董事蕭新民、陳東成均是翁氏兄弟延請而來，依翁氏兄弟的指示處理公司事務；翁大銘等人於1997年至1998年間，以欣華昌、嘉新畜產、新國忠、隆義明、台纖公司名義，藉高估擔保物價值的不實鑑價報告，先後違反常規向國華人壽貸款4億3千萬元、4億3千萬元、3億5800萬元、4億元、4億3千萬元。

另外，華新投資、華隆投資、益新投資、日新投資、嘉華投資公司曾於1990年間由翁大銘擔任連帶保證人，向國華人壽貸款，1995、1997年間申請轉期時，翁大銘、翁德銘等人違反當時保險法規定及人壽放款規則，未將以義新公司股票為擔保的放款，降至該公司資本額10％以下，並高估義新公司股票價格而同意轉期華新投資公司等5公司貸款案，1997年8月31日借款到期後，又未依規定催收，致國華人壽受損害。

最高法院計算後，判翁大銘子女應賠償1億2778萬、4億1366萬及7億5800萬多元，並分別與翁有銘、翁德銘等人負賠償責任，如有任一人給付，其餘人於該給付範圍內同免責任，案件確定。