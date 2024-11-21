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偷完廣達晶片再偷台達電 前工程師翻牆入廠又被逮

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

缺錢又欠債的林姓男子去年任職台達電工程師時，潛回老東家廣達行竊上千萬元CPU，又趁夜班偷走上萬顆晶片，分別判處2年6月及1年5月徒刑，詎料，才協議賠140萬元與台達電成立調解，又翻牆回台達電行竊，桃園地檢署竊盜未遂罪嫌起訴。

起訴指出，30歲林俊銘之前是台達電子工業公司平鎮廠工程師，對於台達電公司廠房內的動線相當熟稔，今年5月9日凌晨1至3點間，以翻牆方式進入桃園平鎮區中興路的公司廠區，由廠房後門侵入廠房內部，林男一進廠房就往3樓走，並從3樓的高架地板攀爬管線上4樓，然後四處找尋有無可供竊取的電子材料，不過在搜尋財物過程中，遭陳姓員工發現，趁對方以電話通報王主管之際，趕緊循原路逃逸。

林男於警詢及偵訊時，對於犯行坦承不諱，並供稱「我從3樓高架地板爬管線進入4樓，在4樓的庫存區翻找物品，找東西的過程中遭陳姓前同事發現；沒有特別目標，被前同事發現之前，還在看有什麼東西可以拿」云云。

檢方認為，被告林男既已有物色財物的行為，已屬著手竊盜犯行，林男所為觸犯刑法無故侵入他人建築物、竊盜未遂等罪嫌，從重依竊盜未遂罪論處。

台達電子平鎮廠去年遭林姓工程師值夜班時，偷走9980顆IC晶片變賣兌現，才獲判徒刑1年5個月，緩刑3年，須賠償台達電子140萬元，詎料，案件進行中又翻牆回東家行竊，桃園地檢署依竊盜未遂罪起訴。圖／聯合報系資料庫
台達電子平鎮廠去年遭林姓工程師值夜班時，偷走9980顆IC晶片變賣兌現，才獲判徒刑1年5個月，緩刑3年，須賠償台達電子140萬元，詎料，案件進行中又翻牆回東家行竊，桃園地檢署依竊盜未遂罪起訴。圖／聯合報系資料庫

台達電 同事 工程師 廣達 桃園地檢署 竊盜

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