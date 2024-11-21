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女騎單車行經破損水溝蓋摔傷 橋院判國賠21萬

中央社／ 高雄21日電

橋頭地方法院。聯合報系資料照／記者林保光攝影
橋頭地方法院。聯合報系資料照／記者林保光攝影

鄭姓女子111年間到高雄茂林區騎自行車，行經一處因鋼條斷裂而產生縫隙的格柵式水溝蓋時摔車受傷，向茂林區公所提國賠；橋院審理認定屬道路瑕疵，判賠鄭女21萬餘元。

橋頭地方法院判決書指出，鄭女民國111年2月間與配偶一同騎乘自行車行經高132鄉道與多納林道三岔路交叉口，橫越一處鋸齒型格柵式水溝蓋時，因水溝蓋鋼條斷裂，形成約寬2.8公分、長45公分縫隙空間。

鄭女自行車在此處向下重摔，頭、眼及嘴唇部位撞上柏油地面後，再向前方翻滾一圈，以面朝下姿勢停落致人、車受損，鄭女事後向茂林區公所提國賠新台幣96萬餘元。

法官認為，水溝蓋與柏油路面存有高低落差，一般自行車正常行駛過程中，如遇高低落差均有可能造成行車顛簸，況且水溝蓋中間因鋼條斷裂產生縫隙空間，確實會影響行車安全、順暢，並可能導致交通事故發生。

另外，茂林區公所委託民間團體進行路段養護，未曾發現水溝蓋早在鄭女摔車前就已鋼條斷裂、與路面有高低落差等瑕疵，未能為及時修復，屬道路瑕疵。

法官審酌，鄭女是因路段管理瑕疵，導致事故發生，判茂林區公所應依國家賠償法賠償鄭女醫療費、精神慰撫金等共計新台幣21萬7141元。全案可上訴。

交通事故 國賠 格柵 自行車

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