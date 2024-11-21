論壇亂PO「超正女士官下海、重建831」 台中男判拘役20日確定

台中黃姓男子上「巴哈姆特論壇」轉貼國軍李姓女士官資訊，還發文稱「超正女士官下海了」、「直接重建831」等語暗示她賣淫，法院一審簡易庭依公然侮辱罪判黃拘役20日，黃不服上訴翻供不認，二審合議庭不採信判處駁回，全案確定。

檢警調查，黃男2022年11月11日凌晨上網在「巴哈姆特論壇」轉貼李姓女士官貼文，並以「【情報】國軍超正女士官下海了！魚訊叮嚀「戴套套唷」，長相價碼全曝光」，並留言稱「留著啊，既然他們姊妹喜歡這樣，直接重建831，光明正大地賣還能報效國家」等語，暗示李女性交易。

李女發現後報警提告，黃男落網均坦承不諱，也有相關PO文截圖可佐，台中地院一審簡易庭審理後依公然侮辱罪判黃男拘役20日，得易科罰金。

黃不服上訴，但改口否認公然侮辱，辯稱討論主題不是他轉貼，他張貼以上內容的地方不是公開討論區，要有註冊會員才能閱覽，且李女從事性交易是新聞內容所寫，並非他刻意抹黑。

台中地院二審合議庭查，黃男張貼該文中「重建831」意旨是重建俗稱「軍中樂園」，本就有影射女士官得向軍隊提供性交易，已達貶抑、侮辱李女之意。

合議庭也發現，該文章下方已有5人按讚，且「巴哈姆特論壇」是國內知名網路論壇，會員眾多，黃的貼文至少有5人以上特定多數人得以共見共聞，並非隱密，以符合「公然」要件，不採信黃辯詞，認為原審認事用法、量刑無違誤，判處駁回，全案確定。