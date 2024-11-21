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台南男假冒警察身著防彈背心 跳蚤市場內盤查民眾…判拘役

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子去年11月21日深夜在台南北區跳蚤市場內，穿戴有地球LOGO並有「UN」字樣防彈背心，自稱是警察並稱有人報案，要求民眾出示證件供其盤查，民眾請市場保全協同處理，他又對保全自稱是刑警，經保全報警而查獲，法官認黃犯僭行公務員職權罪處拘役50日。

黃否認僭行公務員職權犯行，辯稱並未對民眾、保全僭稱警察身分。黃的律師認為，2人對於黃究竟表明幾次警察身分，所證情節互有矛盾，又保全證稱員警到場後，黃仍對到場員警僭稱警察身分，與勘驗結果不符。

台南地院指出，民眾及保全2人於審理中，均明確證稱黃確有對他們表明警察身分，並要求出示證件，雖民眾對於黃究竟自稱「警察」或「刑警」，未能確定，且2人對於黃究竟在保全面前自稱警察「幾次」，證詞稍有歧異，然本案案發迄今已近1年，證人記憶部分模糊本屬情理之常，不能以此逕認證人證詞內容不實。

況且員警密錄器錄得現場錄影畫面中，也可見黃明確對員警表示其所著防彈背心是「維安特勤部隊防彈背心」，而維安特勤隊隸屬內政部警政署保安警察第一總隊任務編組。即便一般人不知其正確組織隸屬，然對於維安特勤隊屬於警察單位，通常也有相當認知。

黃對到場員警自稱所著防彈背心屬於「維安特勤部隊防彈背心」，致保全認為黃對到場員警表明自身具有警察身分，並未違背一般人日常生活經驗與認知。

法官審酌，黃無端於深夜僭稱員警欲對民眾及保全二人盤查身分，所為對社會秩序造成妨害，並使被盤查對象遭受無端滋擾，影響員警社會公信，且黃犯後仍否認犯行，足認並無悔意，態度不佳。惟考量黃於案發後旋因精神病症遭強制住院，惟黃不願聲請司法精神鑑定，以致無從認其行為是受精神病症影響。

台南地院指出，黃男無端於深夜僭稱員警欲對民眾及保全二人盤查身分，所為對社會秩序造成妨害，影響員警社會公信，認他犯僭行公務員職權罪處拘役50日。圖／本報資料照
台南地院指出，黃男無端於深夜僭稱員警欲對民眾及保全二人盤查身分，所為對社會秩序造成妨害，影響員警社會公信，認他犯僭行公務員職權罪處拘役50日。圖／本報資料照

台南 警察

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