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台版「地面師」偽造獨居長者遺囑詐遺產1.4億 北檢偵結起訴44人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版「地面師」案詐騙集團鎖定獨居長者，透過中山分局員警駱勁達查得的個資，配合詐團製作假的獨居亡者遺囑，再由律師蔡鴻燊進行公證造假，詐騙多名亡者雙北市房產、存款等遺產，不法所得1億4925萬餘元。台北地檢署今偵結，起訴蔡鴻燊等44人，另有7人不起訴處分。

檢方調查，蔡姓主嫌經營不動產開發公司，與蔡姓律師、北市中山分局駱姓員警、5名新北市里長，新店、土城戶政人員等人勾結，偽造代筆遺囑，再前往地政機關繼承遺產。

檢方指出，此台版「地面師」案蔡鴻燊等44名被告從2021年迄今，詐騙11名被繼承人遺產，合計不法所得約 1億 4925 萬 4298 元；公務員收受賄賂金額部分，蔡鴻燊收受890萬元，葉男收受60萬元，員警駱勁達收受86萬元，書記官游立綸收受6萬6000元。

刑事局日前偵破不法集團以偽造代筆遺囑詐騙不動產的台版地面師案件，約談嫌犯51人，包括律師、警察、里長、戶政人員等，並搜出勞力士等名表。記者廖炳棋/翻攝
刑事局日前偵破不法集團以偽造代筆遺囑詐騙不動產的台版地面師案件，約談嫌犯51人，包括律師、警察、里長、戶政人員等，並搜出勞力士等名表。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破不法集團以偽造代筆遺囑詐騙不動產的台版地面師案件，約談嫌犯51人，包括律師、警察、里長、戶政人員等，並搜出勞力士等名表。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破不法集團以偽造代筆遺囑詐騙不動產的台版地面師案件，約談嫌犯51人，包括律師、警察、里長、戶政人員等，並搜出勞力士等名表。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破不法集團以偽造代筆遺囑詐騙不動產的台版地面師案件，約談嫌犯51人，包括律師、警察、里長、戶政人員等，並搜出勞力士等名表。記者廖炳棋/翻攝
刑事局偵破不法集團以偽造代筆遺囑詐騙不動產的台版地面師案件，約談嫌犯51人，包括律師、警察、里長、戶政人員等，並搜出勞力士等名表。記者廖炳棋/翻攝

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