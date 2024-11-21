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台版「地面師」偽造獨居長者遺囑詐遺產1.4億 北檢偵結起訴44人
台版「地面師」案詐騙集團鎖定獨居長者，透過中山分局員警駱勁達查得的個資，配合詐團製作假的獨居亡者遺囑，再由律師蔡鴻燊進行公證造假，詐騙多名亡者雙北市房產、存款等遺產，不法所得1億4925萬餘元。台北地檢署今偵結，起訴蔡鴻燊等44人，另有7人不起訴處分。
檢方調查，蔡姓主嫌經營不動產開發公司，與蔡姓律師、北市中山分局駱姓員警、5名新北市里長，新店、土城戶政人員等人勾結，偽造代筆遺囑，再前往地政機關繼承遺產。
檢方指出，此台版「地面師」案蔡鴻燊等44名被告從2021年迄今，詐騙11名被繼承人遺產，合計不法所得約 1億 4925 萬 4298 元；公務員收受賄賂金額部分，蔡鴻燊收受890萬元，葉男收受60萬元，員警駱勁達收受86萬元，書記官游立綸收受6萬6000元。
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