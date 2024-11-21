酒測又拿檳榔當擋箭牌 警察沒做到這幾點…法官撤罰了

王姓駕駛去年開車在台中市東區三賢街出車禍，警方到場處理，以他呼氣酒精濃度達每公升0.15毫克開罰，但他不服，辯稱曾跟警察說吃了可能含酒的檳榔，警察沒給他水漱口就測，影響酒測值。法官審理發現，員警不僅沒依處理細則規定告知酒測程序，也沒給漱口及全程連續錄影，已違反正當法律程序，撤銷原處分，免了3萬罰款。此案仍可上訴。

判決書指出，王姓男子去年4月30日下午3點多，開小貨車行經三賢街倒車進洗車場時，擦撞洗車場屋頂。警方獲報到場處理，確認王男前晚喝了伏特加及多罐啤酒，未發現嚼食檳榔情形，對其酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.15毫克，由於已達道路交通安全規則第114條第1項第2款所定違規的標準，開單告發。

案經台中市交通事件裁決處依道路交通管理處罰條例酒駕規定，開罰3萬元、記違規點數5點，並要他參加道路交通安全講習。但王男不服，向台中高等行政法院提起行政訴訟，辯稱員警酒測程序有瑕疵，他說酒測前有吃檳榔，警員未提供礦泉水漱口，影響酒測值，裁決違法，要求撤銷原處分。

法官審理認為，依違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第19條之2第1項規定，任何員警欲對駕駛人酒測時，均應依細則所定程序執行，尤其明文規定取締酒駕時應該全程連續錄影蒐證，避免酒測過程爭議難解，也能保障駕駛人同時兼顧道路交通安全公益目的，因此當王男主張已告知吃了含酒成分的類似物檳榔時，警員並未告知可在15分鐘後或可在漱口後再酒測，加上測得0.15剛好達處罰標準，若得以15分鐘後或漱口再測，所測數值可能就未達處罰標準，因此撤銷原處分。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康