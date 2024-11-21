他領養過的貓咪非死即傷 一審獲輕判4月科罰25萬元

桃園紀姓男子領養了貓咪16小時後，1隻頭腹部遭重擊亡，另隻右眼瘀青、頸椎至胸椎間受傷，將貓送火化竟謊稱浪貓遭路殺，獸醫檢傷查出人為，桃園地院依動保法的故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判刑4月，併科罰金新台幣25萬元，可上訴。

犯罪事實指出，紀楷昱於2022年12月15日晚間8點向不知情的志工愛媽領養白底虎斑和橘貓共2隻，將貓咪帶回桃園平鎮區住處，詎料，白底虎斑貓翌日中午12點之前，因遭受不詳方式的鈍力，撞擊頭部、腹部，貓咪受有多發鈍力傷、頭部腹側撞擊、肝臟裂傷、顱腔頂部嚴重硬腦膜下出血等傷害，導致重要器官功能喪失，終因硬腦膜下出血而亡。

紀男當天將白底虎斑貓送到新屋收容所火化時，向收容所獸醫師謊稱貓咪是車禍死亡的浪貓，後經獸醫師檢視貓咪身上的傷，發現並非單純車禍致死，於是將貓送請台大獸醫專業學院分子暨比較病理生物學研究所解剖，發現貓咪是被人打虐死亡的，桃園市政府動物保護處依法將紀男函送。

紀男又於12月17日晚間6點將橘貓退養，送還愛媽時，被發現橘貓疑似受不明鈍力重擊，不僅右眼瘀青、頸椎至胸椎間也受有疼痛傷害，所幸經送醫救治後，橘貓逐漸恢復正常，愛媽除了起疑另外為牠找到新的收養家庭。

檢方於起訴書中，請法院審酌被告紀男於短期間內數次領養貓咪，但他所領養的貓咪不是在翌日，就是短期間內即死亡，戕害數隻動物生命法益，且在此案白底虎斑貓死亡後不久，又向許姓愛爸領養貓咪，然後再次謊稱貓咪走失，將貓送往新屋收容所火化，同樣向獸醫師謊稱貓是遭路殺的浪貓，難認被告有何悔意，顯有卸責情事，犯後態度難謂良好，請從重量刑，以資警惕。

審理時，紀男坦承領養2隻貓，但他矢口否認有何傷害動物的犯行，並以「我沒有虐貓，當初為飼養貓咪，我做了許多準備，例如買飼料、除濕機及保健食品，如果是以虐貓為樂，應該是以最低成本來做，不會特別去做這些事前準備，且若有虐貓，我不會特別通知送養的愛媽貓咪已死亡」來辯稱。經查，被告紀男當晚領養2隻小貓後，翌日中午發現白底虎斑貓死亡，立刻去電告知愛媽，並將橘貓退養，隨即將貓送新屋收容所火化。

愛媽證稱，她是桃樂的志工，將浪貓抓紮後，評估是否適合送養或原放，貓咪安置一段時間，確定健康才會po臉書送養，紀男領養的白底虎斑貓結紮完後觀察安置約1個月，可摸、抱，送養當下健康狀況良好，活動力正常，身上也無外傷；紀男自己也說，帶貓回家時，一切正常，他獨居未與他人同住，家中也無旁人。

法官認為，被告雖否認虐貓事實，但依據證人證詞、貓隻照片、動物法醫解剖報告書等證據，認定被告領養白底虎斑貓時，牠的健康良好、活動力正常、無外傷，在被告領養後，翌日就死亡，且死前受有多發鈍力傷、頭部腹側撞擊等嚴重傷害，再依貓咪週齡研判已具備空中轉正能力，可排除高空墜落受傷，又查無其他人接觸該貓，可見貓咪受虐致死是被告所為。