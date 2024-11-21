車禍調解詐保600萬 牛埔幫大哥收押

牛埔幫大哥劉泰銘（右二）涉組車禍詐保集團，派小弟恐嚇哄抬理賠金，詐領六百餘萬元，被依組織犯罪等罪嫌移送後聲押獲准。記者王長鼎／翻攝 牛埔幫大哥劉泰銘涉組車禍保險詐團，派「黑衣人」持不實估價單或醫療收據，代表車禍民眾至各產險公司哄抬車損或醫療賠償，施壓承辦人員出險理賠，共詐領六百萬餘元。新北地檢署昨依詐欺取財、組織犯罪等罪嫌，聲押禁見劉男獲准。

檢警調查，劉男在牛埔幫主要地盤的台北市中山區，成立「通和法律顧問」公司，標榜「專業車禍事故、車險理賠協商」，招攬發生車禍民眾，聲稱可爭取最高金額傷者工作損失和精神賠償、車輛折價損失，或計程車、租賃車營業損失，並強調和解成立、保險公司撥款至當事人帳戶後，才收取「服務費用」。

取得車禍當事人委任後，劉男等人便開立各式各樣灌水的車輛維修估價單或醫療支出費用，如將一、二萬元修車費灌水至十倍以上，或車禍民眾輕微皮肉傷，卻開立三、四十萬元雷射除疤和手術後醫療級除疤、除斑用保養品醫療費用，向車禍對造當事人產險公司索賠。

協商賠償金額時，劉男會派多名黑衣人前往，暗示黑幫背景，威脅產險公司接受賠償金額，依提出的單據出險；承辦人員就算明知高出行情太多，當下忌憚只能同意，事後再向公司反映報案。

檢警前天搜索廿九處，帶回劉男、手下及產險公司員工共卅六人；經清查劉男等人至少在廿餘件車禍理賠案中浮報、詐取理賠金額，事後抽成共獲利六百萬餘元，富邦、新光、和泰、第一等產險公司都受害。

經查劉男二○一二年間，就曾因類似「保險蟑螂」行徑，以武士刀、電擊棒等凶器恐嚇保險公司支付高額理賠，被判刑一年定讞；他出獄後調整作法，改以天價單據索賠，涉犯詐欺取財、組織犯罪、偽造文書等罪，再度栽在檢警手中。