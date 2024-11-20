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高空作業工人報酬談不攏 發狠割斷保護繩遭判5月
新北市陳姓工人去年3月下旬至桃園八德某社區進行頂樓高空作業繩索工程，與委託的圍網工程行報酬沒談成，竟割斷高空作業繩索多處繩心，幸及時發現未出人命。陳認罪賠償，桃園地院依預備殺人罪判陳男徒刑5月，得易科，緩刑2年，可上訴。
犯罪事實指出，48歲陳姓男子是新北市某公司的高空作業吊籠操作手，2023年3月28日起，受公司指派前往桃園八德桃大誠社區，經開旭專業圍網工程行委託，在24層的社區頂樓從事高空作業繩索工程。
陳男因報酬問題與開旭工程有所爭執，竟然破壞為避免高空作業有墜落之虞，無法張掛安全網或使用安全帶的工作場所，所使用安全防護措施的紅色高空作業繩索，讓它失去保護功能，將讓使用者自高處墜落而有生命危險。
陳男明知開旭工程行另又委託雅客商行的員工進行高空作業，於去年4月12日上午7點35分將放在桃大誠社區頂樓的紅色高空作業繩索，以自備美工刀在繩索隱密處割斷多處繩心，造成繩索不堪使用，所幸雅客商行詹姓員工察覺有異，檢查後發現繩索斷裂，因此未發生憾事。
法官審酌，被告陳男不思以和平理性方式解決糾紛，竟做出預備殺人犯行，對提告的雅客商行老闆及員工的生命與社會秩序已潛生重大危害，念在被告犯後坦承犯行，且與告訴人達成調解，已獲宥恕，考量被告年紀、素行、智識程度、生活狀況等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。
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