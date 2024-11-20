快訊

海科館長被控職場霸凌教育部調查中 員工：館長開會變溫和了

被公審！謝宜容電話被不明人士打爆 透過律師發12大聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

高空作業工人報酬談不攏 發狠割斷保護繩遭判5月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

新北市陳姓工人去年3月下旬至桃園八德某社區進行頂樓高空作業繩索工程，與委託的圍網工程行報酬沒談成，竟割斷高空作業繩索多處繩心，幸及時發現未出人命。陳認罪賠償，桃園地院依預備殺人罪判陳男徒刑5月，得易科，緩刑2年，可上訴。

犯罪事實指出，48歲陳姓男子是新北市某公司的高空作業吊籠操作手，2023年3月28日起，受公司指派前往桃園八德桃大誠社區，經開旭專業圍網工程行委託，在24層的社區頂樓從事高空作業繩索工程。

陳男因報酬問題與開旭工程有所爭執，竟然破壞為避免高空作業有墜落之虞，無法張掛安全網或使用安全帶的工作場所，所使用安全防護措施的紅色高空作業繩索，讓它失去保護功能，將讓使用者自高處墜落而有生命危險。

陳男明知開旭工程行另又委託雅客商行的員工進行高空作業，於去年4月12日上午7點35分將放在桃大誠社區頂樓的紅色高空作業繩索，以自備美工刀在繩索隱密處割斷多處繩心，造成繩索不堪使用，所幸雅客商行詹姓員工察覺有異，檢查後發現繩索斷裂，因此未發生憾事。

法官審酌，被告陳男不思以和平理性方式解決糾紛，竟做出預備殺人犯行，對提告的雅客商行老闆及員工的生命與社會秩序已潛生重大危害，念在被告犯後坦承犯行，且與告訴人達成調解，已獲宥恕，考量被告年紀、素行、智識程度、生活狀況等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。

陳姓工人不滿報酬談不攏，竟將防護的高空作業繩索割斷多處繩心，以致不堪使用，所幸詹姓員工使用前檢查發現，桃園地院依預備殺人罪判徒刑5月，得易科，緩刑2年，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
陳姓工人不滿報酬談不攏，竟將防護的高空作業繩索割斷多處繩心，以致不堪使用，所幸詹姓員工使用前檢查發現，桃園地院依預備殺人罪判徒刑5月，得易科，緩刑2年，可上訴。記者陳恩惠／翻攝

桃園地院 頂樓

延伸閱讀

王惠美視察和美番雅溝五期工程 要求明年4月如期完工

見社區女童有禮貌「想請她吃糖」 強拉她出電梯吃官司

屏東縣幸福物資銀行拓展服務 成立滿州社區站全縣共21處

大樓門禁再進化！下載1款免費APP，手機就能開啟社區大門！

相關新聞

高空作業工人報酬談不攏 發狠割斷保護繩遭判5月

新北市陳姓工人去年3月下旬至桃園八德某社區進行頂樓高空作業繩索工程，與委託的圍網工程行報酬沒談成，竟割斷高空作業繩索多處...

逆轉！指徐乃麟「假賣屋真詐財」吃官司 大龍蝦總經理蔡曜丞免賠

藝人徐乃麟遭爆「假賣屋真詐財」、「A股東8千萬」，他控告爆料人大龍蝦公司總經理蔡曜丞、曹小均加重誹謗罪，並求償1千萬元。...

徐巧芯遭名嘴溫朗東控妨害名譽 馬英九御用律師陪同出庭

國民黨籍立法委員徐巧芯，日前因大姑夫婦涉詐惹議，她指控政治評論員溫朗東涉為了逃兵役曾吃草、隨地便溺，挨告妨害名譽、個資法...

情侶吵架女負氣跳車重傷亡 男友協議賠250萬獲原諒

宋姓男子今年4月中某日清晨駕車接女友，途中曾女怨男友讓她沒面子，雙方起口角，未料曾女竟打開副駕駛座車門跳車，送醫不治，宋...

蘇澳前清潔隊員私載垃圾替友省2000元 挨判貪汙獲緩刑

宜蘭縣蘇澳鎮前清潔隊員詹姓男子2022年擔任晚班的垃圾車駕駛，朋友拜託他幫忙載運工廠廢棄物，詹應允後私自在下班時間載運，...

計程車司機載客至石碇虎爺廟 2男涉持電擊棒強盜3千元遭起訴

一名計程車司機2022年間在台北市社子島載客前往新北市石碇區虎爺廟，途中在石碇山區遭乘客陳男、鄭男持電擊棒威脅搶走3千元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。