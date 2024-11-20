快訊

陳佩琪三度因京華城案作證 應訊3小時不發一語離開

蔡淑臻認戀小一輪高帥男 「當街交換口水」曝真正關係

謝宜容不只涉霸凌？黃國昌爆：宴請友人一餐花4.2萬、濫花公帑送禮

衛福部逐年調整實習名額 9名國外牙醫生興訟開庭

中央社／ 台北20日電

衛福部112年公告國外牙醫畢業生實習名額50名，9名學生不滿實習限額並逐年調整興訟。法院今天開庭，學生家長說，已侵犯考試權及工作權，訴請廢除此公告並不得再發限額公告。

家長蕭曉玲告訴中央社記者，她的兒子於日本唸牙醫系已畢業，同案另8人分別在美國、波蘭、西班牙等國唸牙醫系畢業，人目前都在國外，本件訴訟委任律師處理。

實習名額非常難取得部分，蕭曉玲說，原告等9人排名逾400號，若每年只消化50人，至少得等8年，真的很不合理，她控訴源頭就是前衛福部長陳時中在民國106年時規定牙醫師的實作訓練名額每年只開放50名給國外的牙醫師。

蕭曉玲於開庭前召開記者會，以美日等國外牙醫師聯盟發布聲明指出，陳時中的不守法，恣意妄為，損害了國外、美日、歐盟牙醫權益，造成牙醫師全聯會的世代對立，並提出影片及錄音指控陳時中與本土小牙醫聯盟的開會紀錄，證實政府在玩兩面手法。

記者會尾聲時，本土牙醫畢業生的家長在旁抗議大聲指出，衛福部沒有好好處理國內、國外牙醫畢業生的實習名額，最近政府以新台幣24億元推行偏鄉計畫，大幅開放「波波牙醫」實習名額，建議政府應勇敢告訴全國重考生、高中生，即刻起停召3年，因為總額管制就是372名，實習名額非常有限，導致現在她（本土）和蕭曉玲（國外）互罵搞成這樣，揚言11月24日上街抗議。

「波波醫師」是指民國106年後赴中、東歐國家唸書的醫學系、牙醫系學歷生，考取台灣醫師執照時，應考資格適用衛福部、考選部、教育部於105年底共同發布原則，較一般「大學辦理國外學歷採認辦法」嚴格。

另一方面，法庭訴訟部分，原告訴之聲明為「被告（衛福部）112年2月6日衛部口字第1122060058號公告應予廢除，並不得再為國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發限額之公告。」

爭執的公告主旨為公告112年度國外牙醫學系畢業生臨床實作訓練選配分發名額為50名；依據為國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點第2點第2項。

爭執的法條為國外醫學及牙醫學畢業生臨床實作訓練選配分發作業要點第2點，第1項規定「國外醫學、牙醫學畢業生，經醫師或牙醫師分試考試第一試及格者，得向衛福部申請選配分發。」 第2項規定「衛福部得依國內醫事人力供需狀況核算，逐年訂定公告前項選配分發之名額。」

衛福部委任律師指出，有份陳報狀還在衛福部簽呈中，近日會送到法院，陳報內容主要是依據台灣的人口數，每萬人口牙醫師數達7人，符合相關標準，且研究報告顯示，台灣牙醫師過多，應予控制。

受命法官李毓華庭末諭知，考量雙方沒有聲請調查證據，本件準備程序終結，預計明年初擇期辯論，後續請原告就訴訟程序是否適格以及此公告違反什麼法條原理應予說明，而被告就原告提出部分做出答辯。

牙醫 醫學 醫師

延伸閱讀

曾讚陳時中「部長好酒量」 醫師陳世瑀貪汙關6年、偽造文書也定讞

貌似曾莞婷！陳時中夜宴爆乳女醫現身：把被說不像醫師當稱讚

陳時中餐敘的低胸美女是她 女牙醫：女性不該被物化

只向女醫師道歉 王鴻薇：我本該監督陳時中、王必勝

相關新聞

徐巧芯遭名嘴溫朗東控妨害名譽 馬英九御用律師陪同出庭

國民黨籍立法委員徐巧芯，日前因大姑夫婦涉詐惹議，她指控政治評論員溫朗東涉為了逃兵役曾吃草、隨地便溺，挨告妨害名譽、個資法...

逆轉！指徐乃麟「假賣屋真詐財」吃官司 大龍蝦總經理蔡曜丞免賠

藝人徐乃麟遭爆「假賣屋真詐財」、「A股東8千萬」，他控告爆料人大龍蝦公司總經理蔡曜丞、曹小均加重誹謗罪，並求償1千萬元。...

情侶吵架女負氣跳車重傷亡 男友協議賠250萬獲原諒

宋姓男子今年4月中某日清晨駕車接女友，途中曾女怨男友讓她沒面子，雙方起口角，未料曾女竟打開副駕駛座車門跳車，送醫不治，宋...

蘇澳前清潔隊員私載垃圾替友省2000元 挨判貪汙獲緩刑

宜蘭縣蘇澳鎮前清潔隊員詹姓男子2022年擔任晚班的垃圾車駕駛，朋友拜託他幫忙載運工廠廢棄物，詹應允後私自在下班時間載運，...

計程車司機載客至石碇虎爺廟 2男涉持電擊棒強盜3千元遭起訴

一名計程車司機2022年間在台北市社子島載客前往新北市石碇區虎爺廟，途中在石碇山區遭乘客陳男、鄭男持電擊棒威脅搶走3千元...

兩男偷5隻紅蟳被漁民追打 互控偷竊傷害判決出爐

彰化縣陳姓漁民不滿許姓男子與施姓男子偷捕紅蟳，出手扭打一團，雙方互告偷竊和傷害，彰化地方法院審結，許男、施男共同犯竊盜罪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。