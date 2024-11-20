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彩虹眷村部分牆面遭塗損14人判無罪 中市府提上訴

中央社／ 台中20日電

台中市南屯區彩虹眷村因彩虹文創公司不滿市府不再續約，負責人魏丕仁帶員工塗抹部分牆面，中市府提告毀損，魏男等14人獲判無罪。中市府表示，維護公益與市民權益將提出上訴。

台中市文化局今天透過文字稿回覆，彩虹村建物及土地為市有財產，附著在牆上的彩繪畫作也是不動產的一部分，同樣屬於公有財產，市府尊重刑事判決結果，將於收到判決書並綜合研判案情後提出上訴，以維護公共利益及市民權益。

台中市知名文化景點彩虹眷村，黃永阜因閒暇而拿著畫筆彩繪房舍與圍牆而成，黃也獲得「彩虹爺爺」的封號，今年1月間黃永阜以101歲辭世。

台中市文化局111年7月發現彩虹眷村有部分牆面，遭魏男等人以油漆潑灑原有創作，文化局為展現堅決捍衛文化建設與資產決心提告毀損。台中地檢署依照毀損罪嫌起訴魏男等14人。

台中地院審理認為魏男等人犯嫌不足，無該當毀損罪構成要件，刑事部分魏男等14人獲判無罪。民事部分，文化局主張因土地重劃取得南屯區相關土地、地上物，黃永阜以油漆彩繪建物牆面具有童趣，市府暫緩拆除，後續接管規劃為彩虹眷村。

文化局在2017年8月和黃男簽訂「台中市南屯區彩虹村認養維護契約書」，約定黃男認養建物至2022年7月31日，由黃男與其代理人魏男負責管理維護。

文化局控訴，因市府不再和魏男負責的彩虹文創公司續約，約滿前1天，魏男夥同其他員工以油漆覆蓋彩繪牆面，造成原創作品毀損，對魏男等人的侵權行為，求償新台幣150萬元。

彩虹文創公司認為，認養契約並未約定應保持彩繪牆面「現狀」返還。建物在交付認養時，大部分牆面、地面均為素面，無任何繪畫、塗鴉，認養期間由魏男等人進行粉刷、塗鴉及彩繪創作、改作，魏男無意將著作權利無償讓與他人。

法官審酌，黃男將完成及未來所創作作品著作財產權，全部讓與魏男等人，魏男有權加以重製、改作；黃男與中市府簽訂的認養契約，對已創造完成的彩繪作品，可加以改作或重新創作，黃男對彩繪作品管理處分行為，並不會構成對市府所有權有不法侵害，魏男與公司團隊，依黃男授權得依契約自行管理牆面或地面上彩繪，於法有據。

法官認為，認養期間屆滿前，魏男將部分彩繪作品以油漆塗抹覆蓋行為，但並未導致建物外觀價值較認養前減損，難認有不法侵害市府所有權情形，日前判處市府之訴駁回，可上訴。

彩繪 彩虹眷村 認養

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