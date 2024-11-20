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逆轉！指徐乃麟「假賣屋真詐財」吃官司 大龍蝦總經理蔡曜丞免賠

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

藝人徐乃麟遭爆「假賣屋真詐財」、「A股東8千萬」，他控告爆料人大龍蝦公司總經理蔡曜丞、曹小均加重誹謗罪，並求償1千萬元。刑事部分，蔡遭判4月刑、曹女無罪；民事部分，一審判蔡賠償30萬元、曹女免賠，但台灣高等法院今廢棄一審判決，改判徐敗訴。

徐乃麟友人陳永清與蔡曜丞、曹小均赴陸投資棋牌運動，向徐調資金，約定向徐購買台北市內湖區的「米蘭苑」豪宅，再向銀行辦理二胎取得資金，言明先把房產登記在蔡曜丞的名義下。

陳、蔡事後無力支付貸款，徐擔心豪宅被法拍，解除契約拿回豪宅續繳貸款，蔡曜丞、曹小均2019年5月22日起向周刊爆料徐假賣屋真詐財，私吞8千萬元，徐開記者會說明時，蔡、曹女又跑來鬧場。

蔡2019年7月26日於士林地院大門向媒體表示，「事後說要跟我和解，法官講什麼你是名人，要不然你們要不要私下談一談，依據大局為重，我簽和解書給他，徐乃麟才不起訴的，他跟我的和解書內容完全沒履行，我還可以告他的」。

徐乃麟認為蔡、曹女損害他的名譽，社會評價受到貶抑，提告加重誹謗罪嫌，並要求兩人連帶賠償1千萬元、在三大報頭版刊登道歉聲明。台北地院認為蔡不能證明說的與事實相符，難認盡合理查證義務，故意侵害徐的名譽權，判蔡應賠償30萬元，曹女則免賠。

一審判決後，雙方皆上訴。高院民事庭表示，蔡曜丞只是表達未取得內湖不動產的二胎貸款，但不動產竟然遭設定預告登記，而無法再行處分的事實；基於主觀認知，蔡陳述徐乃麟已於2017年6月間在雙方間的對話中，承諾會負責處理不動產管理費及稅金卻未履行，沒有虛構，也沒有人身攻擊、謾罵，未侵害徐的名譽權。

高院認為徐乃麟上訴無理，但蔡曜丞上訴有理，今廢棄原判決而改判，徐可上訴。

徐乃麟2019年開記者會時，曹小均、蔡曜丞（圖左）曾到現場對罵。圖／聯合報系資料照
徐乃麟2019年開記者會時，曹小均、蔡曜丞（圖左）曾到現場對罵。圖／聯合報系資料照

內湖 徐乃麟 提告

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