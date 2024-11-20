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徐巧芯遭名嘴溫朗東控妨害名譽 馬英九御用律師陪同出庭

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

國民黨籍立法委員徐巧芯，日前因大姑夫婦涉詐惹議，她指控政治評論員溫朗東涉為了逃兵役曾吃草、隨地便溺，挨告妨害名譽、個資法等罪，今天台北地檢署在前總統馬英九御用律師吳柏宏陪同下出庭，她面對媒體稱「秘密，不告訴你們」。

徐巧芯大姑夫婦涉詐欺遭羈押禁見後，引發議論，溫朗東對此爆料，徐巧芯則指控溫朗東當兵時為了驗退，曾經把地上的草塞進嘴巴裡吃、隨地便溺、在同梯的床上大便等行為。

溫朗東認為，徐涉嫌抹黑、洩漏他個人病情隱私，且有虛偽不實內容，提告個人資料保護法、妨害名譽。北檢今天傳喚徐巧芯到案說明，徐在馬英九御用律師吳柏宏陪同下出庭，面對記者提問為何出庭，她說「秘密，不告訴你們」，稍早全案訊後徐一派輕鬆離開北檢。

國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報系資料照片

徐巧芯 溫朗東 馬英九

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