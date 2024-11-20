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蘇澳前清潔隊員私載垃圾替友省2000元 挨判貪汙獲緩刑

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭縣蘇澳鎮前清潔隊員詹姓男子2022年擔任晚班的垃圾車駕駛，朋友拜託他幫忙載運工廠廢棄物，詹應允後私自在下班時間載運，替朋友省下約2000元的清除費用。宜蘭地院一審判他犯貪汙治罪條例圖利罪，處有期徒刑10月、緩刑2年、褫奪公權1年。

判決書指出，詹男2017年開始擔任清潔隊員，2022年3月起負責駕駛下午3時到晚上9時的晚班垃圾車，路線是從蘇澳鎮衛生所到永樂國小。詹男的朋友洪男、李男在龍德工業區開設工廠，知道詹開垃圾車後，拜託他幫忙載運工廠生產的廢棄物。

詹男拗不過朋友請託，2022年6月28日、7月1日、7月4日、7月5日這4天上午，在非值勤時間擅自駛出公務垃圾車，到朋友的違章工廠內載運廢棄物，送到利澤焚化廠與民眾生活垃圾混和焚燒；詹男這4天共載出555公斤廢棄物，按宜蘭縣政府規定，本應收取2026元規費。

詹男早上在非收運路線駕駛垃圾車，民眾目擊後疑惑，詢問蘇澳鎮公所，公所請清潔隊調閱車輛GPS紀錄，赫然發現詹男擅自收運事業廢棄物。詹男見東窗事發，知道逃不過法網，只好主動向宜蘭地檢署自首，公所也將詹男開除。

法官審酌，詹男曾經違反毒品危害防制法，素行不佳，且身為公務員竟違法為朋友圖利，實不可取，但考量他犯後態度良好，加上犯罪情節輕微，判處有期徒刑10月、緩刑2年、褫奪公權1年、向公庫支付2萬元。洪男、李男已向公所補繳2026元規費，無須再繳回犯罪所得。

宜蘭縣蘇澳鎮前清潔隊員替朋友私自載運事業廢棄物，為對方省下2026元，挨判貪汙治罪條例圖利罪，獲緩刑。本報資料照
宜蘭縣蘇澳鎮前清潔隊員替朋友私自載運事業廢棄物，為對方省下2026元，挨判貪汙治罪條例圖利罪，獲緩刑。本報資料照

垃圾車 廢棄物 朋友

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