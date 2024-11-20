軍人自金門駕船到中國海域 判刑4月、支付公庫6萬

許姓軍人今年7月未經許可駕駛快艇裝載各類電子產品等，自金門烈嶼航至漳州附近海域，返金時遭海巡查獲。金門地院審理，判許男4月徒刑，緩刑2年，並應向公庫支付新台幣6萬元。

根據金門地方法院判決書指出，許姓男子（行為時仍為軍人，後在7月11日停役，已非軍人）在今年7月4日，與方男、余男、林男等4人受陳男招募擔任船員，在「順風99號」快艇甲板及密艙內裝載各類電子產品、高級木材、民生物品等貨物，自金門縣烈嶼鄉陸軍L-52據點，未經許可逕自航行至大陸地區福建省漳州市浯嶼島附近禁限制海域，打算將裝載貨物交給大陸地區船舶載運。

之後因陳男看見不明空拍機巡邏恐遭查緝，所以駕船返回金門海域時，經海巡署艦隊分署第九海巡隊PP-3505號巡防艇前往攔查登檢而查獲。

判決表示，許男、方男、余男、林男等4人共同犯船舶未經許可航行至大陸地區罪，但情節較輕微，所以依刑法第31條第1項但書減輕其刑，且考量4人均坦認犯行的犯後態度，與及所表示受教育的智識程度、生活狀況與犯罪動機、目的等一切情狀，各判處4月徒刑。

又因4人過去未曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑責，且經過偵查與審判程序後已知所警惕，諭知緩刑2年，但因犯後態度有別，各自的緩刑負擔不同，余男、林男在偵查程序就坦認犯行，應向公庫支付新台幣3萬元，許男、方男在法院審理中才坦認犯行，應向公庫支付新台幣6萬元。