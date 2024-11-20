快訊

北分署霸凌案 勞長何佩珊情緒崩潰：將向政院請辭

拜登再開綠燈！批准供烏反步兵地雷 阻俄軍在烏東推進

花蓮區間車遲未發車 驚見司機員倒列車駕駛室送醫不治

軍人自金門駕船到中國海域 判刑4月、支付公庫6萬

中央社／ 金門20日電

許姓軍人今年7月未經許可駕駛快艇裝載各類電子產品等，自金門烈嶼航至漳州附近海域，返金時遭海巡查獲。金門地院審理，判許男4月徒刑，緩刑2年，並應向公庫支付新台幣6萬元。

根據金門地方法院判決書指出，許姓男子（行為時仍為軍人，後在7月11日停役，已非軍人）在今年7月4日，與方男、余男、林男等4人受陳男招募擔任船員，在「順風99號」快艇甲板及密艙內裝載各類電子產品、高級木材、民生物品等貨物，自金門縣烈嶼鄉陸軍L-52據點，未經許可逕自航行至大陸地區福建省漳州市浯嶼島附近禁限制海域，打算將裝載貨物交給大陸地區船舶載運。

之後因陳男看見不明空拍機巡邏恐遭查緝，所以駕船返回金門海域時，經海巡署艦隊分署第九海巡隊PP-3505號巡防艇前往攔查登檢而查獲。

判決表示，許男、方男、余男、林男等4人共同犯船舶未經許可航行至大陸地區罪，但情節較輕微，所以依刑法第31條第1項但書減輕其刑，且考量4人均坦認犯行的犯後態度，與及所表示受教育的智識程度、生活狀況與犯罪動機、目的等一切情狀，各判處4月徒刑。

又因4人過去未曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑責，且經過偵查與審判程序後已知所警惕，諭知緩刑2年，但因犯後態度有別，各自的緩刑負擔不同，余男、林男在偵查程序就坦認犯行，應向公庫支付新台幣3萬元，許男、方男在法院審理中才坦認犯行，應向公庫支付新台幣6萬元。

海巡署 軍人 金門

延伸閱讀

網紅葛格Peeta持有大麻電子煙 緩起訴1年

行政院全額協助3000萬 金門啟用救災機器人

金門縣府與中興大學合作 共推永續生態與農業發展

東北季風+萬宜颱風外圍雲系 雨炸4地

相關新聞

徐巧芯遭名嘴溫朗東控妨害名譽 馬英九御用律師陪同出庭

國民黨籍立法委員徐巧芯，日前因大姑夫婦涉詐惹議，她指控政治評論員溫朗東涉為了逃兵役曾吃草、隨地便溺，挨告妨害名譽、個資法...

蘇澳前清潔隊員私載垃圾替友省2000元 挨判貪汙獲緩刑

宜蘭縣蘇澳鎮前清潔隊員詹姓男子2022年擔任晚班的垃圾車駕駛，朋友拜託他幫忙載運工廠廢棄物，詹應允後私自在下班時間載運，...

計程車司機載客至石碇虎爺廟 2男涉持電擊棒強盜3千元遭起訴

一名計程車司機2022年間在台北市社子島載客前往新北市石碇區虎爺廟，途中在石碇山區遭乘客陳男、鄭男持電擊棒威脅搶走3千元...

兩男偷5隻紅蟳被漁民追打 互控偷竊傷害判決出爐

彰化縣陳姓漁民不滿許姓男子與施姓男子偷捕紅蟳，出手扭打一團，雙方互告偷竊和傷害，彰化地方法院審結，許男、施男共同犯竊盜罪...

寫功課不專心 台南父毆打5歲童致右肩、右上臂瘀青被判3月

台南曾姓男子去年9月間晚間，因5歲次子學習狀況不佳竟徒手毆打，致右肩瘀傷、右上臂瘀傷，已離異妻子發現後不捨，帶兒子驗傷報...

彩虹眷村牆面遭塗銷 台中市府告刑民事訴訟...雙雙敗訴

台中知名景點「彩虹眷村」是彩虹爺爺黃永阜一手打造，其營運團隊彩虹文創公司不滿台中市府文化局不再續約，2022年由負責人魏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。