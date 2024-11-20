快訊

北分署霸凌案 勞長何佩珊情緒崩潰：將向政院請辭

拜登再開綠燈！批准供烏反步兵地雷 阻俄軍在烏東推進

花蓮區間車遲未發車 驚見司機員倒列車駕駛室送醫不治

連雲建設「連雲玥恒」危老重建抗爭 整合人妨害信用判10月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

2023年國家卓越建設獎獲獎的「連雲玥恒」建案推動危老重建過程，遭整合人黃嫻靖及律師陳振瑋以「詐騙欺壓地主」等不實言論策劃抗爭，連雲建設自訴；台北地院認為，黃、陳妨害連雲建設信用，數罪判2人各有期徒刑10月、7月，得易科罰金。可上訴。

法官認定，「連雲玥恒」在選擇危老重建程序、容積獎勵、樓層數變更等三大方面，都是依據政府公告的法令辦理，也是建築師考量法規、結構等因素的專業判斷，連雲建設沒有詐騙地主，至於其他參與不法抗爭的地主，法官認為，他們沒有專業背景，誤信黃嫻靖及陳振瑋的言論，判無罪。

據了解，「連雲玥恒」危老重建案位在台北市東區精華地段，當初遭不法抗爭時，成為社會關注焦點；連雲團隊強調，他們不怕走最難的路，秉持初心推動危老都更，以更高規格與品質興建「連雲玥恒」，這就是連雲建設的核心價值。

判決指出，連雲建設2019年起在台北市忠孝東路3段整合18筆土地進行危老重建，2023年3月推出「連雲玥恒」，黃嫻靖為迫使連雲建設分配更多合建利益，委任陳振瑋策畫在建案週邊以不實內容抗議，嚴重毀損連雲建設的商譽、信用。

法官認定，「連雲玥恒」建案因都市更新程序門檻較高，鑑於以往整合失敗，自始即依危老重建程序辦理，未違反法律或契約規定，黃嫻靖宣稱本建案如循都市更新程序有望獲得50%容積獎勵，是法定上限，不過，本建案既未依都更程序申請報核，主管機關即無從審核，自不得憑空計算可獲得多少容積獎勵。

判決指出，都更及危老重建的相關法令修正均經政府公告，連雲建設不可能掩飾隱瞞，至於樓層數變更，連雲建設在地主說明會也確實向地主說明，黃嫻靖誣指連雲建設「詐欺欺壓地主」顯屬不實。

此外，法官認定，陳振瑋身為執業律師，未調查事實就配合散布不實言論，顯有誹謗及妨害信用的故意。

連雲建設向法官表示，為遏止黃嫻靖、陳振瑋散布不實言論、打擊商譽，才循法律途徑追究民、刑事責任，法官認定，黃、陳共謀策劃不法抗爭，讓少數地主誤信而參與；黃、陳犯後沒有悔意，也沒有賠償連雲建設，判黃嫻靖有期徒刑10月、判陳振瑋有期徒刑7月。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

信用 詐騙 都更

延伸閱讀

國防部今年283項重大軍事投資建案 62項上半年全無進度

南科周邊大樓建案爆增「容積獎勵」引議 南市府要修法了

容積獎勵建商被「凹蠻」？黃偉哲：容獎如魔戒應取消

愛山林營收／自建案大爆發！前十月營收93億元 創歷史新高

相關新聞

徐巧芯遭名嘴溫朗東控妨害名譽 馬英九御用律師陪同出庭

國民黨籍立法委員徐巧芯，日前因大姑夫婦涉詐惹議，她指控政治評論員溫朗東涉為了逃兵役曾吃草、隨地便溺，挨告妨害名譽、個資法...

蘇澳前清潔隊員私載垃圾替友省2000元 挨判貪汙獲緩刑

宜蘭縣蘇澳鎮前清潔隊員詹姓男子2022年擔任晚班的垃圾車駕駛，朋友拜託他幫忙載運工廠廢棄物，詹應允後私自在下班時間載運，...

計程車司機載客至石碇虎爺廟 2男涉持電擊棒強盜3千元遭起訴

一名計程車司機2022年間在台北市社子島載客前往新北市石碇區虎爺廟，途中在石碇山區遭乘客陳男、鄭男持電擊棒威脅搶走3千元...

兩男偷5隻紅蟳被漁民追打 互控偷竊傷害判決出爐

彰化縣陳姓漁民不滿許姓男子與施姓男子偷捕紅蟳，出手扭打一團，雙方互告偷竊和傷害，彰化地方法院審結，許男、施男共同犯竊盜罪...

寫功課不專心 台南父毆打5歲童致右肩、右上臂瘀青被判3月

台南曾姓男子去年9月間晚間，因5歲次子學習狀況不佳竟徒手毆打，致右肩瘀傷、右上臂瘀傷，已離異妻子發現後不捨，帶兒子驗傷報...

彩虹眷村牆面遭塗銷 台中市府告刑民事訴訟...雙雙敗訴

台中知名景點「彩虹眷村」是彩虹爺爺黃永阜一手打造，其營運團隊彩虹文創公司不滿台中市府文化局不再續約，2022年由負責人魏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。