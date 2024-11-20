連雲建設「連雲玥恒」危老重建抗爭 整合人妨害信用判10月

2023年國家卓越建設獎獲獎的「連雲玥恒」建案推動危老重建過程，遭整合人黃嫻靖及律師陳振瑋以「詐騙欺壓地主」等不實言論策劃抗爭，連雲建設自訴；台北地院認為，黃、陳妨害連雲建設信用，數罪判2人各有期徒刑10月、7月，得易科罰金。可上訴。

法官認定，「連雲玥恒」在選擇危老重建程序、容積獎勵、樓層數變更等三大方面，都是依據政府公告的法令辦理，也是建築師考量法規、結構等因素的專業判斷，連雲建設沒有詐騙地主，至於其他參與不法抗爭的地主，法官認為，他們沒有專業背景，誤信黃嫻靖及陳振瑋的言論，判無罪。

據了解，「連雲玥恒」危老重建案位在台北市東區精華地段，當初遭不法抗爭時，成為社會關注焦點；連雲團隊強調，他們不怕走最難的路，秉持初心推動危老都更，以更高規格與品質興建「連雲玥恒」，這就是連雲建設的核心價值。

判決指出，連雲建設2019年起在台北市忠孝東路3段整合18筆土地進行危老重建，2023年3月推出「連雲玥恒」，黃嫻靖為迫使連雲建設分配更多合建利益，委任陳振瑋策畫在建案週邊以不實內容抗議，嚴重毀損連雲建設的商譽、信用。

法官認定，「連雲玥恒」建案因都市更新程序門檻較高，鑑於以往整合失敗，自始即依危老重建程序辦理，未違反法律或契約規定，黃嫻靖宣稱本建案如循都市更新程序有望獲得50%容積獎勵，是法定上限，不過，本建案既未依都更程序申請報核，主管機關即無從審核，自不得憑空計算可獲得多少容積獎勵。

判決指出，都更及危老重建的相關法令修正均經政府公告，連雲建設不可能掩飾隱瞞，至於樓層數變更，連雲建設在地主說明會也確實向地主說明，黃嫻靖誣指連雲建設「詐欺欺壓地主」顯屬不實。

此外，法官認定，陳振瑋身為執業律師，未調查事實就配合散布不實言論，顯有誹謗及妨害信用的故意。