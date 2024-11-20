兩男偷5隻紅蟳被漁民追打 互控偷竊傷害判決出爐

彰化縣陳姓漁民不滿許姓男子與施姓男子偷捕紅蟳，出手扭打一團，雙方互告偷竊和傷害，彰化地方法院審結，許男、施男共同犯竊盜罪，各判處拘役7日、6日，陳男犯傷害罪共兩罪，應處拘役5日。可上訴。

判決書指出，許男、施男到陳姓漁民的養殖池，許男拿兩支漁網和施男一起捕撈，共捕獲5隻紅蟳，被巡邏的陳姓漁民發現，一氣之下追打許、施二人，三人打成一團鬧上派出所，陳姓漁民控許、施二人偷竊，但被反控傷害。

彰化地院審酌，許、施二人不思循合法途徑獲取財物，竟為一己私利，竊取他人財物，顯然缺乏對他人財產權應予尊重的觀念，行為實不可取；陳姓漁民係因不滿紅蟳遭竊而傷害許、施，所為並不可取。