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寫功課不專心 台南父毆打5歲童致右肩、右上臂瘀青被判3月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南曾姓男子去年9月間晚間，因5歲次子學習狀況不佳竟徒手毆打，致右肩瘀傷、右上臂瘀傷，已離異妻子發現後不捨，帶兒子驗傷報警，他辯稱，是出自於教養的目的，但次子傷勢分布甚廣且多日未能消退，法官認已逾越保護、教養目的，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月。

曾說，是因次子學習時不專心而行使懲戒權，並無傷害的犯意，且未逾越必要範圍。他也說，僅用手拍打而已，因小孩皮膚較細緻，稍拍打即容易產生紅腫瘀傷。

然而，長子表示，記得弟弟在去年9月間被爸爸打，因為弟弟寫功課不專心，當時他在隔壁房間看電視，他有聽到弟弟在哭，他是在洗澡的時候看到弟弟右邊肩膀及肩膀後面有瘀青；隔幾天後爸爸有帶他們去媽媽那邊住，媽媽有看到弟弟受傷，媽媽問他為何弟弟受傷，他再去問弟弟，弟弟說是爸爸打的。

台南地院認為，被害人案發時年僅5歲，年幼不懂事，身心均尚未完整發育，也難期其可於學習時保持專心，實需照顧著細心、耐心以待，然而，曾竟僅因被害人於學習時分心，即徒手毆打被害人，難認適合於教育子女目的。

同時，佐以被害人傷勢照片，其傷勢分布甚廣且多日未能消退，可見曾當時出手之重。且認他所為所為已逾越保護、教養未成年人目的

台南地院審酌，曾與被害人間為父子關係，對於身心均尚未完整發育兒童，本應克制己身情緒並細心、耐心以待，竟僅因次子於學習時分心，即以逾越父母懲戒權方式徒手毆打次子成傷，對被害人身體法益造成侵害，且恐對於次子於成長過程中健全發展造成負面影響。法官認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月，可上訴。

台南地院指出，曾男僅因次子於學習時分心，即以逾越父母懲戒權方式徒手毆打次子成傷，且恐對於次子於成長過程中健全發展造成負面影響，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月。圖／本報資料照
台南地院指出，曾男僅因次子於學習時分心，即以逾越父母懲戒權方式徒手毆打次子成傷，且恐對於次子於成長過程中健全發展造成負面影響，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月。圖／本報資料照

台南 爸爸

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