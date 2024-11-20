寫功課不專心 台南父毆打5歲童致右肩、右上臂瘀青被判3月

台南曾姓男子去年9月間晚間，因5歲次子學習狀況不佳竟徒手毆打，致右肩瘀傷、右上臂瘀傷，已離異妻子發現後不捨，帶兒子驗傷報警，他辯稱，是出自於教養的目的，但次子傷勢分布甚廣且多日未能消退，法官認已逾越保護、教養目的，認他成年人故意對兒童犯傷害罪處3月。

曾說，是因次子學習時不專心而行使懲戒權，並無傷害的犯意，且未逾越必要範圍。他也說，僅用手拍打而已，因小孩皮膚較細緻，稍拍打即容易產生紅腫瘀傷。

然而，長子表示，記得弟弟在去年9月間被爸爸打，因為弟弟寫功課不專心，當時他在隔壁房間看電視，他有聽到弟弟在哭，他是在洗澡的時候看到弟弟右邊肩膀及肩膀後面有瘀青；隔幾天後爸爸有帶他們去媽媽那邊住，媽媽有看到弟弟受傷，媽媽問他為何弟弟受傷，他再去問弟弟，弟弟說是爸爸打的。

台南地院認為，被害人案發時年僅5歲，年幼不懂事，身心均尚未完整發育，也難期其可於學習時保持專心，實需照顧著細心、耐心以待，然而，曾竟僅因被害人於學習時分心，即徒手毆打被害人，難認適合於教育子女目的。

同時，佐以被害人傷勢照片，其傷勢分布甚廣且多日未能消退，可見曾當時出手之重。且認他所為所為已逾越保護、教養未成年人目的