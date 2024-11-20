摸鳥辯原住民文化遭打臉 高雄族語老師猥褻6童被重判
高雄某國小戴姓外聘族語老師被控猥褻7名國小男童，檢方今年5月起訴戴男，法院審理時，戴男卻辯稱摸男童下體是原住民傳統，但法官認為戴男是在詭辯，依他猥褻47次，合併判5年6月徒刑。可上訴。
今年初有被害男童向警方報案，指稱遭學校教授族語的戴男撫摸生殖器或臀部，甚至還拍下男童的下體照片珍藏，存在個人硬碟中。
檢警獲報後展開追查，前往戴男住處搜索，並拘提戴男到案，檢警發現有兩名男童上完族語課後，遭戴男留在教室，長年遭戴男染指，兩人分別遭猥褻50次、60次。
不僅於此，在查扣的電腦中，還於發現戴曾於7年前以檢查下體為由，趁男童熟睡時，在住處拍下男童下體影像。
經雄檢婦幼專組主任檢察官劉慕珊、檢察官張雅婷複訊後，考量戴有逃亡、再犯可能，隨即依加重強制猥褻、兒童及少年性剝削防制條例等罪嫌聲押戴男獲准。
檢方調查，戴男2021年至去年在小港、大寮等5間國小任教，猥褻對象年齡層相近，均是趁著教授族語機會，以手撫摸或撥動男童生殖器、肛門、臀部，清查戴曾教過的88名學生後，確認有7人受害。
雄檢偵結，今年5月依拍攝兒童為猥褻行為之電子訊號、以他法使兒童被拍攝為猥褻行為之電子訊號等罪嫌將戴男起訴，並由法院接續延押至今。
法院審理期間，戴男辯稱摸下體是原住民傳統，他們只要看到比較親近的人，就會做「MASAHIVO」這件事，也就是摸男生的生殖器，確認長大了沒。
法官為此去函原民會，該會稱「MASAHIVO」可區分為「熟識關係中的問候語」及「對成長的肯定」，前者是見面時的問候語，後者則是年長者久未見到熟識男童時，若看到孩童長大，會透過觸摸孩童生殖器，配合說出「MASAHIVO」表示對孩童成長的肯定，意指「你已經長大了，可以結婚了」。
但法官認為，受害男童都是戴男定期授課的學生，並無任何「久未見面」情況，且學童還在就讀小學，並不是文化中藉摸下體確認「可以結婚了」的情形，且男童也稱戴男並未交過「MASAHIVO」，不採信戴男說法。
法官依據男童等人證詞，最後確認戴男共對5所國小中的6名男童猥褻47次，每次各依對未滿十四歲之男子為猥褻行為罪，處8至10月有期徒刑，合併判刑5年6月。可上訴。
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