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彩虹眷村牆面遭塗銷 台中市府告刑民事訴訟...雙雙敗訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中知名景點「彩虹眷村」是彩虹爺爺黃永阜一手打造，其營運團隊彩虹文創公司不滿台中市府文化局不再續約，2022年由負責人魏丕仁帶13名員工將部份彩繪牆面粉刷、塗抹；中市府強硬提告刑事毀損罪、民事求償150萬元，法院先前駁回求償後，再判魏等14人均無罪，可上訴。

台中市文化局2022年7月30日發現彩虹眷村牆面遭人塗漆，導致原創作被覆蓋，文化局當時痛斥行為惡劣，報警對魏丕仁及其員工提告刑事毀損罪嫌、民事求償，並表示將展現市府堅決捍衛文化建設與資產決心。

刑事部分，台中地檢署偵查後雖依毀損罪嫌起訴魏等14人，但經台中地院審理，認為魏丕仁等人犯嫌不足，無該當毀損罪構成要件，判處魏等14人均無罪。

民事部分，文化局主張因土地重畫取得南屯區相關土地及地上物，彩虹爺爺黃永阜持續以油漆彩繪建物牆面、地面頗富童趣，市府決定暫緩拆除且在2014年1月22日接管，規畫開放為「彩虹眷村」成台中市知名景點。

文化局說，2017年8月和黃簽訂「台中市南屯區彩虹村認養維護契約書」，約定黃認養建物至2022年7月31日，期間由黃永阜與其代理人魏丕仁負責管理維護。

文化局控訴，魏男因和文化局續約不成，和兒子、員工在契約期滿前1天，即2022年7月30日到彩虹眷村以倉促、不勻手法塗漆覆蓋彩繪牆面，造成黃永阜創作被毀，認為魏等人侵權行為，對彩虹文創、魏男等8人，一共求償150萬元。

彩虹文創等人抗辯稱，黃永阜授權給魏丕仁辦理彩虹眷村認養維護，認養期間多次變換彩繪圖案，文化局未曾置喙，其在認養期間內的粉刷行為，是屬契約管理、使用，並非不法侵害，且黃永阜已將著作權轉讓給魏，魏無意將其著作權利無償轉讓他人，自行塗銷個人著作，非民事不法行為。

台中地院民事庭認為，依文化局和黃永阜簽的認養契約，黃早將著作權、認養工作轉讓、授權給魏丕仁，魏有權重置、改作，認定魏就彩虹眷村牆面彩繪、塗鴉及粉刷，都未對文化局有不法侵害，其行為未導致建物外觀價值減損，無侵權行為可言，駁回文化局之訴。

彩虹眷村作者「彩虹爺爺」黃永阜今年1月23日過世，享壽101歲。圖／報系資料照
彩虹眷村作者「彩虹爺爺」黃永阜今年1月23日過世，享壽101歲。圖／報系資料照

彩虹眷村 文化局 認養

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