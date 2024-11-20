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竹科人妻副理偷吃工程師小王 手機寫性愛日誌才曝光

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

竹科一名科技業女副理因為出軌公司廠長室男工程師，還在手機紀錄性愛日誌「射後不理、無套內X」，甚至拍下親密合照，遭丈夫揭穿後，雖否認出軌，更辯稱「性跟相處是2回事」，仍遭新竹地院認定侵害配偶權，人妻與小王應連帶賠償40萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，年薪百萬的人妻副理小娟與公司工程師阿志從2022年期間，有逾越一般男女社交往來分際的行為，還被小娟的丈夫阿進發現家中出現驗孕棒，且在小娟的衣服口袋內同樣發現驗孕棒，但阿進回想那段期間，明明有好幾個月夫妻間沒有行房，因此起疑。

阿進因此偷看小娟的手機，沒想到內容宛如性愛日誌，不僅發現小娟用手機備忘錄寫下「射後不理-3/16」、「無套內X-3/28」，還看到阿志傳訊息給小娟「我只想著跟妳舒服，妳卻想著我跟別人也曾用一樣的方式舒服」、「每次做完、回家路上我就會回想姿勢表情聲音喘息聲…」，更看到小娟與阿志赤裸上身、裹床單、躺在床上的親密合照，氣得阿進向小娟攤牌質問。

阿進質問小娟「跟阿志玩的很開心吧，我不說只是不想妳難堪」，小娟卻反回阿進「我會繼續維持這個家、對我來說，性跟相處是2回事。我跟他僅此那樣的關係」。

雙方因此對簿公堂，阿進也向妻子小娟及小王阿志求償100萬元，不過小娟否認出軌，更指驗孕棒是阿進自行放置，她與阿志的親密合照可能是被阿進用換臉軟體修圖而成，且手機內紀錄「射後不理」等內容，也不是她所寫，懷疑是丈夫阿進虛構撰寫。

不過法官認為，從阿進和妻子小娟的對話內容我會繼續維持這個家、對我來說，性跟相處是2回事。我跟他僅此那樣的關係」。等語來看，小娟顯然已經坦承與小王發生婚外情及性行為，因此認定小娟與阿志侵犯阿進的配偶權，判決2人應連帶賠償40萬元給阿進。

丈夫 出軌 驗孕棒

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