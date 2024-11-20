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桃園「金牌好店」美德糕餅舖蓋新廠房傳糾紛 合約雙方互控不是

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

曾獲桃園市政府「金牌好店」十大伴手禮的美德糕餅舖，近期因新建廠房糾紛，與營造商對簿公堂；美德糕餅舖今由議員段樹文、黃瓊慧陪同開記者會，指控工程諸多瑕疵又偷工減料，盼法院還公道。營造商則稱自己才是受害者，法院會查明真相。

美德糕餅舖指出，公司為蓋新廠房2022年12月與營造廠商簽約，原訂今年7月完工交屋，但營造商不斷藉故拖延，一度大門深鎖不讓公司驗屋，後來經第三方單位查驗，興建工程有多處溝通減料，包括混凝土層未按圖施作、未興建雨水滯洪池等。

美德以工程未完成、營造商拒點交等理由拒付尾款，結果被對方提起履約民事訴訟，因此也提起反訴。

美德表示，新建廠房總工程經費6006萬餘元，公司已付6072萬餘元，溢付66萬餘元，營造商不僅拒點交，還要求更多尾款。新廠房因為官司無法使用，承租原本廠房導致成本增加，實在無奈，盼相關缺失由土木技師公會作第三方鑑定單位，確認廠房安全無虞。

被指控的營造商指自己才是受害者，強調工程從最初簽約到取得使用執照都經得起檢驗，工程款總共分12期支付，美德從第8期就開始不付款，還要求他們繼續蓋，為此去年10、11月有開過協調會，雙方簽訂協議書是房子蓋好並取得使用執照，美德必須支付合約價金。

營造商表示，美德所稱雨水滯洪池並不在雙方合約之內，混凝土層不僅有施作，還有帆布做防水強化，蓋這間房子幾乎沒有利潤，但美德不僅款，最高還欠到1900萬餘元，導致它們必須貸款發薪水給下游包商與工人，不然房子沒辦法蓋好。如果對工程不滿意，可提出具體缺失扣工程款，但無法接受抓著小缺失或合約以外內容就整筆拒付情況。

美德糕餅舖花錢蓋新廠房與營造廠商發生糾紛，今在桃園市議員段樹文（右2）、黃瓊慧（左1）陪同下開記者會。記者陳俊智／攝影
美德糕餅舖花錢蓋新廠房與營造廠商發生糾紛，今在桃園市議員段樹文（右2）、黃瓊慧（左1）陪同下開記者會。記者陳俊智／攝影
美德糕餅舖花錢蓋新廠房與營造廠商發生糾紛，雙方互控不是，對簿公堂。記者陳俊智／攝影
美德糕餅舖花錢蓋新廠房與營造廠商發生糾紛，雙方互控不是，對簿公堂。記者陳俊智／攝影

受害者 房子 雨水

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