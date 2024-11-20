見社區女童有禮貌「想請她吃糖」 強拉她出電梯吃官司

近年返國定居的任姓男子，某日傍晚返家，見同社區女童有禮貌「想請她吃糖」，強拉她出電梯遭黃姓主委出言制止，事後社區公告「有可能是擄小孩事件」，女童家長提告，警清查才發現任男也是住戶，桃園地檢署偵結，將他依略誘未遂罪起訴。

起訴指出，75歲任姓男子與11歲同社區的女童並不認識，今年3月3日傍晚5點40分，2人搭乘電梯時，任男向女童要求前往他家，未獲女童同意，於是徒手拉扯女童手臂，欲將女童帶往他家，以此方式略誘女童，且妨害女童的行動自由。後因社區黃姓主委見女童慌亂，驚覺女童與任男素不相識，而出言制止，任男才離開現場而未遂，案經女童及母親向桃園警分局提告偵辦。

檢方偵查認為，任男所為觸犯刑法的略誘未遂罪嫌、兒童及少年福利與權益保障法的成年人故意對兒童犯強制未遂罪嫌，將從重以略誘罪論處。又任男拉扯犯行，客觀上雖已著手實行略誘行為，但因黃姓證人阻止而不遂，依規定可減輕其刑。