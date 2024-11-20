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見社區女童有禮貌「想請她吃糖」 強拉她出電梯吃官司

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

近年返國定居的任姓男子，某日傍晚返家，見同社區女童有禮貌「想請她吃糖」，強拉她出電梯遭黃姓主委出言制止，事後社區公告「有可能是擄小孩事件」，女童家長提告，警清查才發現任男也是住戶，桃園地檢署偵結，將他依略誘未遂罪起訴。

起訴指出，75歲任姓男子與11歲同社區的女童並不認識，今年3月3日傍晚5點40分，2人搭乘電梯時，任男向女童要求前往他家，未獲女童同意，於是徒手拉扯女童手臂，欲將女童帶往他家，以此方式略誘女童，且妨害女童的行動自由。後因社區黃姓主委見女童慌亂，驚覺女童與任男素不相識，而出言制止，任男才離開現場而未遂，案經女童及母親向桃園警分局提告偵辦。

檢方偵查認為，任男所為觸犯刑法的略誘未遂罪嫌、兒童及少年福利與權益保障法的成年人故意對兒童犯強制未遂罪嫌，將從重以略誘罪論處。又任男拉扯犯行，客觀上雖已著手實行略誘行為，但因黃姓證人阻止而不遂，依規定可減輕其刑。

任男到案後在警局喊冤，表示他旅居加拿大多年，4年前才搬回桃園住在藝文特區一處有535戶大型社區，案發當時返家等電梯，身旁女童有東西掉落，他幫忙撿起還她，女童有禮貌地致謝，讓他想起在國外的孫女，於是要回家拿糖果餅乾請女童吃，沒想到會被誤認為擄小孩，當時電梯內還有其他人，怎可能當眾犯案。

桃園某社區公告指出，有陌生男子在社區搭訕女童，還試圖強拉出電梯，幸好遇到社區主委制止，提醒家長多留意；桃園警方循線找到任男，發現他也是住戶，桃園地檢署偵結，將任男依略誘未遂罪起訴。記者周嘉茹／翻攝
桃園某社區公告指出，有陌生男子在社區搭訕女童，還試圖強拉出電梯，幸好遇到社區主委制止，提醒家長多留意；桃園警方循線找到任男，發現他也是住戶，桃園地檢署偵結，將任男依略誘未遂罪起訴。記者周嘉茹／翻攝
任男喊冤，表示幫女童撿東西，覺得她很像自己的小孫女，才想請她到家裡吃糖果，桃園地檢署偵結，將他依略誘未遂罪起訴。記者周嘉茹／翻攝
任男喊冤，表示幫女童撿東西，覺得她很像自己的小孫女，才想請她到家裡吃糖果，桃園地檢署偵結，將他依略誘未遂罪起訴。記者周嘉茹／翻攝

小孩 桃園地檢署 電梯

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