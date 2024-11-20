快訊

日職／古林睿煬與火腿達簽約共識 有望簽下複數年約

香港47人案的國安法重判後，黎智英今出庭應訊辯解

又見職場霸凌？疾管署爆有土皇帝組長 羅一鈞回應了

不爽鄰居噪音吵到他 高雄男敲破大門、防水層報復對方

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄魏姓男子和樓下廖姓住戶因噪音多次爭執，魏男為了報復廖女，跑到頂樓敲破公寓防水層，從今年3月至8月間，他還瘋狂敲擊廖女大門311次，平均一天敲2次，氣得廖報警提告，高雄地檢署偵結，依毀損罪起訴魏男。

魏男、廖女同住三民區某公寓，魏為廖女樓下鄰居，兩人多次因噪音問題出現爭執，今年2月間，畏男不滿廖女發出噪音，跑到頂樓平台，對廖女住處正上方的磁磚以鐵鎚猛敲，導致頂樓地板出現裂痕，影響屋頂防水。

今年3月初至8月中，魏又跑到廖女大門，拿鐵鎚狂敲311次，平均每天至少敲擊2次，導致廖女家中大門出現多處凹陷，廖女曾於4月報警對魏男提告毀損，但魏被法辦後，仍持續敲擊廖女大門及頂樓地板。

檢警偵辦時，魏男坦承因噪音為題，拿鐵鎚敲打廖女屋頂、大門，檢方發現，魏男今年4月、7月接受調查時，即便被廖女提告，仍繼續造成廖女損害，可見他毫無悔意，今依毀損罪嫌起訴後，建請法官對魏男從重量刑。

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影

噪音 提告 頂樓

延伸閱讀

遭亂刀砍滿身血倒在金錢豹大門前 涉犯重罪結果大逆轉

高鐵南沿選高雄案？ 陳其邁：交通部還會辦說明會

馬斯克怨監管太多 曝迫讓海豹戴耳機評估火箭噪音

鴻海砸159億 奪高捷聯開案

相關新聞

竹科人妻副理偷吃工程師小王 手機寫性愛日誌才曝光

竹科一名科技業女副理因為出軌公司廠長室男工程師，還在手機紀錄性愛日誌「射後不理、無套內X」，甚至拍下親密合照，遭丈夫揭穿...

桃園「金牌好店」美德糕餅舖蓋新廠房傳糾紛 合約雙方互控不是

曾獲桃園市政府「金牌好店」十大伴手禮的美德糕餅舖，近期因新建廠房糾紛，與營造商對簿公堂；美德糕餅舖今由議員段樹文、黃瓊慧...

見社區女童有禮貌「想請她吃糖」 強拉她出電梯吃官司

近年返國定居的任姓男子，某日傍晚返家，見同社區女童有禮貌「想請她吃糖」，強拉她出電梯遭黃姓主委出言制止，事後社區公告「有...

不爽鄰居噪音吵到他 高雄男敲破大門、防水層報復對方

高雄魏姓男子和樓下廖姓住戶因噪音多次爭執，魏男為了報復廖女，跑到頂樓敲破公寓防水層，從今年3月至8月間，他還瘋狂敲擊廖女...

男痛扁鄰居稱女友傳話要睡她 法官：她嚴重重聽不可能

新竹何姓男子不滿張姓鄰居向其催繳社區公用分攤款，加上聽聞女友轉述「鄰居來討錢還要求陪睡」，今年3月晚間酒後到張男住處，將...

雲林女持剪刀弒母殺妹 二審仍判14年並令監護5年

雲林許姓女子患有思覺失調症，去年7月出院後在家中趁母親與胞妹熟睡時，拿剪刀連續刺殺母、妹2人，致2人均傷重不治。一審依殺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。