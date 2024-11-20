不爽鄰居噪音吵到他 高雄男敲破大門、防水層報復對方

高雄魏姓男子和樓下廖姓住戶因噪音多次爭執，魏男為了報復廖女，跑到頂樓敲破公寓防水層，從今年3月至8月間，他還瘋狂敲擊廖女大門311次，平均一天敲2次，氣得廖報警提告，高雄地檢署偵結，依毀損罪起訴魏男。

魏男、廖女同住三民區某公寓，魏為廖女樓下鄰居，兩人多次因噪音問題出現爭執，今年2月間，畏男不滿廖女發出噪音，跑到頂樓平台，對廖女住處正上方的磁磚以鐵鎚猛敲，導致頂樓地板出現裂痕，影響屋頂防水。

今年3月初至8月中，魏又跑到廖女大門，拿鐵鎚狂敲311次，平均每天至少敲擊2次，導致廖女家中大門出現多處凹陷，廖女曾於4月報警對魏男提告毀損，但魏被法辦後，仍持續敲擊廖女大門及頂樓地板。