男痛扁鄰居稱女友傳話要睡她 法官：她嚴重重聽不可能

新竹何姓男子不滿張姓鄰居向其催繳社區公用分攤款，加上聽聞女友轉述「鄰居來討錢還要求陪睡」，今年3月晚間酒後到張男住處，將對方痛扁一頓；新竹地院審理終結，法官卻發現，何男女友患有嚴重重聽，就算用耳機輔助也無法針對問題回應，何卻在女友轉述內容含混不清的狀態下痛毆鄰居，最後依傷害罪將何判刑5月。

判決書指出，今年3月25日晚間，何男酒後跑去張男住處外拍打大門，等張一開門就出手痛毆，即使張已倒地，何仍持水泥石柱丟砸對方，導致對方頭皮、右手、右前臂、右膝、左手肘、左前臂、左腕都受傷。張男報警提告。

法官調查時，何男稱，張男在案發前一天晚上向女友討錢，還要求女友陪睡，當時他正好在家，女友跑回房告訴他「隔壁鄰居跟我要消防設備的錢，然後要我回對方家睡覺」，隔天他再次向女友確認有無去張家睡覺，得到女友肯定答覆，他才氣得動手。

不過，之後何男又改口，稱是案發當晚張男跑到他家催錢，並要女友陪睡，他在家中聽到十分生氣，才發生衝突；張男則喊冤，強調從頭到尾都未曾與何男的女友說過話。

法官指出，何男的供詞針對女友陪睡一說的時間點有「案發當晚」及「案發前晚」兩種說法，究竟是如何聽聞此事，也有「自行聽聞」、「經女友轉述」兩種說法，而何針對陳述情節的矛盾也無法提出任何合理解釋。

另外，法院傳喚何男女友到庭作證，但該女患有嚴重重聽，即使法院以助聽耳機加以輔助，仍無法有效聽懂法官的發問，且該女回答也始終答非所問或語意不清，無法有效詰問，何也稱女友的聽力及發音能力10年來都是如此，由此可見，該女可以如何所述，向其精準轉述「隔壁鄰居跟我要消防設備的錢然後要我回他家睡覺」，實際上應該是「何在該女轉述內容含混不清的狀態下，自行於酒後發洩對張的不滿」可能性顯然更高。