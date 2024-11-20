雲林女持剪刀弒母殺妹 二審仍判14年並令監護5年

雲林許姓女子患有思覺失調症，去年7月出院後在家中趁母親與胞妹熟睡時，拿剪刀連續刺殺母、妹2人，致2人均傷重不治。一審依殺害尊親屬與殺人兩罪合併判14年，不服上訴二審，台南高分院今上午宣判，駁回上訴，仍維持14年，並應於刑執行前，令入相當處所監護5年。

許女坦承犯行，僅就量刑上訴。因此，原判決關於犯罪事實、罪名、罪數等均非二審審理範圍。

台南高分院指出，許女就殺害母親部分，對直系血親尊親屬犯殺人罪，依刑法規定加重其刑。另許女有「情感型思覺失調症」，為本案殺人犯行時，辨識行為違法及依其辨識而行為能力已顯著減低，均依刑法相關規定減輕其刑，並就殺害直系血親尊親屬罪有期徒刑部分依法先加後減，且不符自首要件。

台南高分院表示，原審分別量處許女有期徒刑12年（殺害直系血親尊親屬罪）、10年（殺害其妹殺人罪），在認事用法及量刑基準均無改變情形下，難認有何過重之處，所定應執行有期徒刑14年，也說明考量各罪犯罪態樣、相互關係、時間間隔、侵犯法益綜合效果，及合併刑罰所生痛苦加乘效果、各罪法律目的、被告違反嚴重程度等情，為整體非難評價，非以累加方式，也給予適當體恤，經核所為量刑、定刑均堪稱妥適，未有輕重失衡情形。

台南高分院指出，許女行為時，辨識行為違法及依其辨識而行為能力已顯著減低，原審綜合彰化基督教醫院、嘉南療養院鑑定意見，審認許女剛出院即犯下本案，可見治療有一定困難度；且許女缺乏病識感，對於症狀毫無抵抗能力，可能會順從症狀做出違法行為。

許女對於精神病症，尚無法區別真實或想像，容易在精神病症影響下，直接做出混亂的行為；許女家庭支持系統匱乏，無人可督促服藥，使得她仍有再度發病的可能，因而有施以監護處分必要。