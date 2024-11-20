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控檢方用江湖傳言抓人 九州總裁陳政谷等6人均延押2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團總裁陳政谷等涉嫌吸收賭資438億元，還抓到時任台中刑大隊長林明佐洩密貪汙；陳的律師日前發聲明控訴檢察官違反程序正義、法官以瘋狂似咆哮問案，台中地院開完延押庭後仍認有羈押必要，裁定陳等6人均延長羈押2月。

陳政谷的律師林文成11月8日發4點聲明，控訴檢察官違反程序正義，以「江湖傳言」抓人外，相關拘提程序也有明顯瑕疵，也控訴值日法官審理羈押案時，以幾近瘋狂似的問案方式咆哮、恐嚇陳政谷；對此，台中地檢也以新聞稿3點回擊，並對陳於羈押禁見中卻透過律師對外發聲感到遺憾。

由於九州案陳政谷、林明佐等6人仍在羈押中，其等均提具保停押，台中地院分別於11月8日、11日及12日分3天開庭訊問。

台中地院指出，11月11日訊問陳政谷時，陳否認全部犯行，但其涉犯賭博、詐欺、洗錢及組織等罪嫌有檢方起訴卷證可佐，認定他嫌疑重大，且其涉犯主持、指揮操縱犯罪組織罪嫌是最輕本刑3年以上重罪，陳涉案情節不輕，有逃亡之虞。

法院認為，陳說詞和其他同案被告明顯有出入，還需要交互詰問、對質，若不予以羈押難保無串證之虞，且考量全案情節對金融秩序影響，認定仍有羈押必要，裁定陳政谷自11月23日起延長羈押2月。

另外同案被告除前警政監林明佐，陳奕宏、劉宗奇、李孟修、洪文忠等人，中院均同樣裁定11月23日起延長羈押2月。

李孟修。圖／報系資料照
李孟修。圖／報系資料照
林明佐。圖／報系資料照
林明佐。圖／報系資料照
劉宗奇。圖／報系資料照
劉宗奇。圖／報系資料照
陳政谷。圖／報系資料照
陳政谷。圖／報系資料照
陳奕宏。圖／報系資料照
陳奕宏。圖／報系資料照
洪文中。圖／報系資料照
洪文中。圖／報系資料照

律師 檢察官 賭博

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