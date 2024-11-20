傳陳啓昱潛逃菲國上億元早洗錢到海外 檢方：所有情資都會查證

台鹽前董事長陳啓昱涉綠能光電弊案掏空公司11億元，台南地檢署上月23日聲押陳啓昱失利，台南地院當庭釋放，隔天陳啓昱即下落不明近1個月，甚至傳出他已潛逃至菲律賓，帳戶裡的上億元贓款更被懷疑早就洗錢到海外，檢方指出，所有情資專案小組都會查證，正全力追緝。

地方盛傳，陳啓昱在無保請回隔天，便從高雄林園海邊偷渡至菲律賓，還傳他當地賭場被人拍到。然而，他曾是攀登百岳高手，野外求生經驗豐富，相關單位也不排除他潛逃出境的消息是刻意放出的風聲。

檢方指出，依目前掌握的情資，無法證實陳啓昱人已潛逃出境，然而，陳啓昱人在國內或國外，專案小組對所有情資都會查證，正全力追緝當中。

然而，身兼民進黨主席的總統賴清德，13日也在民進黨中常會呼籲，要陳盡速出面說明，並支持司法單位全力將他逮捕到案。陳啓昱人到底在哪？連總統都表達關切，專案小組全力追緝的同時，也擔心消息走露，打草驚蛇，再度錯失逮人時機。

外傳陳啓昱近年外遇酒店女友導致和元配離婚，帳戶裡的上億元贓款更被懷疑早就洗錢到海外一說，目前該酒店也成為檢調持續追蹤的重大線索。檢方表示，所有情資都在查證中，目前無法證實。